Las vacaciones cada vez más cerca: cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires

El diseño del calendario escolar de la Secretaría de Educación busca equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales. Conocé las fechas dentro de la nota.

Vacaciones de invierno; colegio; escuela; alumnos. Foto: NA (Daniel Vides)

En el marco de la llegada del fin de año, el ciclo lectivo 2025 encara su parte final. Por esto mismo, resulta fundamental cuándo terminarán las clases en la provincia de Buenos Aires, frente a la falta de pocas semanas para que lleguen las vacaciones.

El ciclo lectivo ya conoce las fechas de su finalización. Foto: NA.

Cabe recordar que el inicio de las vacaciones de verano depende de cada jurisdicción, siempre y cuando se cumplan los 190 días lectivos por año que establece el Consejo Federal de Educación.

Cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires

A igual que ocurre con otras provincias, las clases en la provincia de Buenos Aires llegarán a su fin el lunes 22 de diciembre 2025. Esto impacta tanto en el nivel inicial, primario y secundario, más allá de casos puntuales de colegios o cursos.

Esta misma fecha tendrá el fin del ciclo lectivo para Misiones y Salta.

Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases en cada provincia

12 de diciembre de 2025 : Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

18 de diciembre de 2025 : Santa Cruz.

19 de diciembre de 2025 : Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

22 de diciembre de 2025 : Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

26 de diciembre de 2025: La Pampa.

Cómo se organiza el calendario escolar

El diseño del calendario escolar de la Secretaría de Educación busca equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales.

El último día de clases en el país será el 26 de diciembre. Foto: NA.

De esta forma, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.

Los feriados que restan en 2025