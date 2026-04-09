La UNaB abrió la inscripción a los cursos de tecnología, idiomas y arte para jubilados:

Cursos de la UNaB para Adultos Mayores. Foto: Prensa UNaB

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) anunció recientemente la apertura de la convocatoria 2026 para su Programa Universitario de Adultos Mayores (PUAM), iniciativa que apunta a que los mayores de 55 años se sumen a los cursos y talleres diseñados para fomentar el aprendizaje continuo y el intercambio social.

El programa, consolidado como un referente de inclusión en la región, busca derribar prejuicios sobre la edad, convirtiéndose en toda una oportunidad para seguir siendo protagonistas, descubriendo nuevas pasiones y herramientas en un entorno universitario cercano para jubilados.

Cursos de la UNaB para Adultos Mayores. Foto: Prensa UNaB

Cuáles son los talleres que ofrece la UNaB 2026: días, horarios y direcciones

ABC Digital : Martes a las 15:00. Biblioteca Club Villa Calzada, Av. San Martín 3169, Rafael Calzada.

Ajedrez : Miércoles a las 9:30. Biblioteca Esteban Adrogué, La Rosa 974, Adrogué.

Creatividad y Arte : Lunes a las 11:00. Edificio La Cucaracha, Diagonal Brown 1386, Adrogué.

Inglés Nivel 1 y 2 : Martes a las 14:00. Biblioteca Esteban Adrogué, La Rosa 974, Adrogué.

Inglés Nivel 3 : Jueves a las 15:00. Biblioteca Esteban Adrogué, La Rosa 974, Adrogué

Italiano Nivel 1 y 2 : Jueves a las 10:00. Edificio La Cucaracha, Diagonal Brown 1386, Adrogué.

Lectura y Escritura Creativa : Jueves a las 9:00. Delegación Municipal J. Mármol, Molina 646, José Mármol. Viernes a las 16:00. Biblioteca Esteban Adrogué, La Rosa 974, Adrogué.

Teatro Inicial : Miércoles a las 10:00. Casa de la Cultura, Esteban Adrogué 1224, Adrogué.

Yoga y Meditación: Miércoles a las 10:30 o viernes a las 15:00. Casa de la Cultura, Esteban Adrogué 1224, Adrogué.

Cómo inscribirse a los cursos para adultos mayores de la UNaB

Con aranceles accesibles y la posibilidad de solicitar descuentos y becas, el PUAM se consolida como un espacio de encuentro y crecimiento en un ámbito comunitario que les permite a los adultos mayores sumar una certificación universitaria.

Debido a que las vacantes son limitadas, desde la UNaB recomiendan realizar la inscripción lo antes posible a través de este enlace: https://goo.su/ccA50vJ

Por otro lado, todos aquellos que quieran realizar una consulta pueden hacerlo en la página web www.unab.edu.ar/puam o vía mail en puam@unab.edu.ar.