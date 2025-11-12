Del corazón de la selva al podio mundial: el chocolate peruano que ganó el oro mundial en 2025

Esta deliciosa golosina fue elaborada por la marca Cacaosuyo con cacao de Junín, y es catalogada como la mejor del planeta según el International Chocolate Awards (ICA). ¿Se puede conseguir en Argentina?

Perú tiene el mejor chocolate del mundo. Foto: Freepik

Perú volvió a ser el centro de atención internacional, tras haberse consagrado como el país con el mejor chocolate del mundo, en la edición 2025 de los International Chocolate Awards (ICA). Se trata del máximo galardón titulado “Overall Winner”, que fue otorgado a la barra “El Ganso”, elaborada por la firma Cacaosuyo, un chocolate premium hecho con cacao proveniente de la región de Junín, reconocida por su altísima calidad.

“Cada premio no es solo un reconocimiento a nuestro trabajo, sino un homenaje al cacao peruano y a las familias que lo cultivan con pasión”, destacó Samir Giha, fundador de Theobroma Inversiones y creador de Cacaosuyo. En este mismo sentido, el empresario subrayó además el aporte de Luis Samaniego, conocido como “El Cacaocultor”, pieza clave en la producción del cacao que dio origen a la barra ganadora.

Perú tiene el mejor chocolate del mundo. Foto: Cacaosuyo.

Desde su fundación en el año 2012, Cacaosuyo ha trabajado con la misión de revelar los tesoros ocultos del cacao peruano. Su compromiso con la calidad, la trazabilidad y la sostenibilidad permitió que el país acumule múltiples medallas en los últimos años: Amazonas (2019), Cusco (2020–2021), Piura (2022) y ahora Junín (2025).

La diversidad genética y sensorial del cacao peruano conquistó además a los mercados más exigentes en materia de gastronomía y llegó a países como Japón, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos, convirtiendo al Perú en un referente del movimiento bean-to-bar (del grano a la barra) a nivel global.

Y aunque Europa sigue siendo la cuna del chocolate suizo (por su elaboración en con Suiza, Bélgica y Francia a la cabeza) el reconocimiento a Cacaosuyo refuerza la tendencia que eleva a los países productores de cacao a protagonistas de la industria mundial.

Perú tiene el mejor chocolate del mundo. Foto: Cacaosuyo.

Dónde conseguir el chocolate peruano ganador del International Chocolate Awards 2025

El chocolate “El Ganso” fue reconocido como el mejor del mundo en los International Chocolate Awards 2025, pero lamentablemente para los amantes del cacao, aún no cuenta con distribución oficial en Argentina. Sin embargo, hay algunas formas en las que se puede conseguir de distintas maneras.

La forma más directa es a través de la tienda oficial de Cacaosuyo (www.cacaosuyo.pe), que realiza envíos internacionales y ofrece toda su línea de barras de origen, incluido el premiado chocolate de Junín.

Chocolate, dulce. Foto: Freepik

En Buenos Aires, también existen tiendas gourmet y chocolaterías especializadas que trabajan con productos bean-to-bar latinoamericanos e importaciones por pedido. Entre ellas:

The Pick Market (CABA): ofrece una selección de chocolates premium importados.

Tienda Ruta Cacao (Buenos Aires): especializada en cacao de origen y barras artesanales.

MercadoLibre Argentina: allí ocasionalmente se encuentran barras de Cacao, suyo a través de importadores particulares o tiendas gourmet.

El triunfo de Cacaosuyo confirma que el mejor chocolate del mundo hoy nace en Sudamérica. “El Ganso” se distingue por su sabor equilibrado, sus notas frutales y su elaboración con cacao de la región peruana de Junín, considerada una de las zonas más ricas en biodiversidad del planeta.