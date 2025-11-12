Fiesta de la Cerveza 2025: dónde se realiza este clásico evento que tiene entrada libre y gratuita
La Fiesta de la Cerveza se ha convertido en un clásico bonaerense y este año se llevará a cabo su quinta edición. La entrada es libre y gratuita e incluye la posibilidad de probar una gran variedad de cervezas artesanales.
Este evento contará con la presencia de bandas en vivo, un patio gastronómico, una Feria de la Economía Popular con más de 100 stands y la Expo Cooperativa. Además, se encuentra la posibilidad de probar más de 20 cervezas artesanales.
Dónde es la Fiesta de la Cerveza 2025
La Fiesta de la Cerveza se realizará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Parque Ameghino del Municipio de Luján a partir de las 11 horas con entrada libre y gratuita. Las bandas empiezan a tocar a las 14 horas.
Cuál es la grilla musical de la Fiesta de la Cerveza
A partir de las 14 horas se presentarán los distintos artistas:
También podría interesarte
Sábado 15
- Los Extras
- Flor Trabichet
- Y dale alegría a mí corazón - una celebración a la música de Fito Páez
- Fuerte al Medio - Tributo a las Pastillas del Abuelo
- Siempre cumbia
- E’ lo que hay
- Bachata Way
- La Sabrosa
- Gran fiesta de cierre: Nice Try! producciones
Domingo 16
- Arrabal Duo
- Lucy Music Band
- Aspenmood
- Beatkings - Música Beatle
- Desfachatados - Especial de Babasónicos
- Macedonian Balkan Music
- Sin Bozal
- Doctores Crotos
Además, en el primer día se llevará a cabo una Convención Internacional de Coleccionismo Cervecero en el Salón Cultural del Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”. Con entrada gratuita de 15 a 21 horas, se podrá apreciar una exposición de latas, botellas, tapas, etiquetas y demás elementos de cervezas y gaseosas históricas.
Para más información del evento, consultar las redes oficiales del Municipio de Luján, @municpiodelujan y la de Culturas y Turismo, @culturasyturismolujan en Instagram.