Fiesta de la Cerveza 2025: dónde se realiza este clásico evento que tiene entrada libre y gratuita

La quinta edición de la Fiesta de la Cerveza se realizará este mes en una localidad de la Provincia de Buenos Aires. Cuándo y dónde es.

Cerveza; cervecerías. Foto: Unsplash.

La Fiesta de la Cerveza se ha convertido en un clásico bonaerense y este año se llevará a cabo su quinta edición. La entrada es libre y gratuita e incluye la posibilidad de probar una gran variedad de cervezas artesanales.

Este evento contará con la presencia de bandas en vivo, un patio gastronómico, una Feria de la Economía Popular con más de 100 stands y la Expo Cooperativa. Además, se encuentra la posibilidad de probar más de 20 cervezas artesanales.

Fiesta de la Cerveza en Luján Foto: Municipio de Luján

Dónde es la Fiesta de la Cerveza 2025

La Fiesta de la Cerveza se realizará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Parque Ameghino del Municipio de Luján a partir de las 11 horas con entrada libre y gratuita. Las bandas empiezan a tocar a las 14 horas.

El Municipio de Luján será la sede de la Fiesta de la Cerveza en su quinta edición. Foto: Municipio de Luján

Cuál es la grilla musical de la Fiesta de la Cerveza

A partir de las 14 horas se presentarán los distintos artistas:

Sábado 15

Los Extras

Flor Trabichet

Y dale alegría a mí corazón - una celebración a la música de Fito Páez

Fuerte al Medio - Tributo a las Pastillas del Abuelo

Siempre cumbia

E’ lo que hay

Bachata Way

La Sabrosa

Gran fiesta de cierre: Nice Try! producciones

Domingo 16

Arrabal Duo

Lucy Music Band

Aspenmood

Beatkings - Música Beatle

Desfachatados - Especial de Babasónicos

Macedonian Balkan Music

Sin Bozal

Doctores Crotos

Además, en el primer día se llevará a cabo una Convención Internacional de Coleccionismo Cervecero en el Salón Cultural del Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”. Con entrada gratuita de 15 a 21 horas, se podrá apreciar una exposición de latas, botellas, tapas, etiquetas y demás elementos de cervezas y gaseosas históricas.

Para más información del evento, consultar las redes oficiales del Municipio de Luján, @municpiodelujan y la de Culturas y Turismo, @culturasyturismolujan en Instagram.