Los panqueques con dulce de leche más icónicos a tan solo $10: cuándo y dónde conseguirlos

Este postre es uno de los más destacados de la gastronomía gracias a su versatilidad, ya que se puede utilizar tanto en platos salados como dulces. Dónde se podrá conseguir a $10.

Panqueques de dulce de leche.

Los panqueques son un postre destacado de la gastronomía gracias a su versatilidad, ya que se pueden usar tanto en platos salados, como postres. Sin embargo, no hay dudas de que los panqueques con dulce de leche le ganan a cualquier otra opción y es la forma más popular de consumirlos en nuestro país.

En el marco del Día del Panqueque, la cadena Lo de Carlitos, reconocida por su especialidad en panqueques y con sucursales en distintos puntos del país y del mundo, ofrecerá este postre a tan solo $10 los días 26 y 27 de noviembre.

Gran promoción de panqueques en Lo de Carlitos. Foto: Instagram.

La promoción, que puede ser dulce o salada, estará disponible en todos sus locales y los fanáticos de este clásico postre, identificado en la cadena como el “Clásico N°182”, podrán disfrutarlo a un precio que hoy día resulta irrisorio.

La iniciativa busca que los comensales puedan disfrutar de un clásico postre a precio extremadamente barato, y más bien simbólico. Los interesados por la opción sin TACC deberán consultar si hay disponibilidad de unidades así en cada local, dado que eso varía según cada zona y sucursal.

Panqueques de banana. Foto: Pexels.

Además, el Día del Panqueque resulta en una tradición anual de Lo de Carlitos, que busca recibir a cientos de clientes en el lapso de esas 48 horas, ávidos por aprovechar una promoción que parece salida de otras épocas.

La receta para hacer panqueques caseros y queden igual de ricos

Su receta básica, simple y efectiva trascendió generaciones, convirtiéndolos en un clásico. A continuación, cómo preparar panqueques de forma fácil y que queden súper esponjosos.

Ingredientes:

500 cc de leche

250 g de harina 0000

1 pizca de sal

2 huevos

16 cucharadas de dulce de leche

Panqueques de dulce de leche. Foto: captura video

Paso a paso: