Los panqueques con dulce de leche más icónicos a tan solo $10: cuándo y dónde conseguirlos
Los panqueques son un postre destacado de la gastronomía gracias a su versatilidad, ya que se pueden usar tanto en platos salados, como postres. Sin embargo, no hay dudas de que los panqueques con dulce de leche le ganan a cualquier otra opción y es la forma más popular de consumirlos en nuestro país.
En el marco del Día del Panqueque, la cadena Lo de Carlitos, reconocida por su especialidad en panqueques y con sucursales en distintos puntos del país y del mundo, ofrecerá este postre a tan solo $10 los días 26 y 27 de noviembre.
La promoción, que puede ser dulce o salada, estará disponible en todos sus locales y los fanáticos de este clásico postre, identificado en la cadena como el “Clásico N°182”, podrán disfrutarlo a un precio que hoy día resulta irrisorio.
La iniciativa busca que los comensales puedan disfrutar de un clásico postre a precio extremadamente barato, y más bien simbólico. Los interesados por la opción sin TACC deberán consultar si hay disponibilidad de unidades así en cada local, dado que eso varía según cada zona y sucursal.
Además, el Día del Panqueque resulta en una tradición anual de Lo de Carlitos, que busca recibir a cientos de clientes en el lapso de esas 48 horas, ávidos por aprovechar una promoción que parece salida de otras épocas.
La receta para hacer panqueques caseros y queden igual de ricos
Su receta básica, simple y efectiva trascendió generaciones, convirtiéndolos en un clásico. A continuación, cómo preparar panqueques de forma fácil y que queden súper esponjosos.
Ingredientes:
- 500 cc de leche
- 250 g de harina 0000
- 1 pizca de sal
- 2 huevos
- 16 cucharadas de dulce de leche
Paso a paso:
- En un bol, colocar los huevos y la leche.
- Sumar la pizca de sal y la harina de a poco. De mientras hay que batir para que no se formen grumos. Otra opción es hacerlo con licuadora de mano.
- Dejar reposar en la heladera media hora para que la harina se hidrate.
- Calentar una sartén (o crepera de 20 cm de diámetro ideal) con aceite y echar un cucharón de la preparación. Cocinar de ambos lados.
- Servir con mucho dulce de leche.