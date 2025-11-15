A qué hora llueve este sábado 15 de noviembre: cuáles son las localidades bajo alerta en Buenos Aires

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el fin de semana se darán importantes fenómenos que llevan a activar distintas alertas.

Clima, lluvias, tormentas. Foto: NA.

Las previsiones del pronóstico señalan que llegarán tormentas a Buenos Aires este sábado 15 de noviembre. En este contexto, se activaron alertas producto de las intensas lluvias que impactarán sobre el territorio bonaerense, por lo que es fundamental conocer las localidades afectadas.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se esperan importantes fenómenos durante la jornada del sábado 15. Por esto mismo, las autoridades activaron dos advertencias que cubren casi la totalidad de la provincia.

Lluvias y tormentas fuertes.

Qué localidades de la provincia de Buenos Aires están bajo alerta

En detalle, el grueso de la provincia se divide entre alertas amarillas y naranjas, que marca una mayor gravedad con respecto a las consecuencias que podría generar.

Cabe aclarar que casi toda la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas. Las excepciones son: Villa Gesell, Mar del Tuyú, Miramar, General Juan Madariaga, Tordillo, General Lavalle, Castelli, Punta Indio y Magdalena.

Alerta amarilla y naranja por tormentas en Buenos Aires. Foto: SMN

El AMBA, la zona central y sur de la provincia están bajo alerta amarilla, con tormentas que impactarán entre la tarde y la noche. Sin embargo, se colocó una advertencia naranja para las localidades del noreste.

A qué hora llueve en Buenos Aires

La información brindada por el SMN indica que las tormentas llegarán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la jornada del sábado 15.

Tras una jornada con cielo ligeramente y parcialmente nublado por la mañana y tarde, las condiciones desmejorarán durante la noche, donde comenzarán las tormentas fuertes.

Las tormentas fuertes llegarán sobre la noche del sábado en Buenos Aires. Foto: SMN

Las probabilidades están en el 70%, por lo que se espera mucha intensidad en los fenómenos que incluirán lluvias y hasta posible caída de granizo.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h”, explicaron.

Además, sumaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

Tormentas, clima. Foto: Unsplash.

Qué significan las alertas amarillas y naranjas

Según los criterios del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una alerta amarilla representa la categoría “Informate”: "Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Con respecto a la naranja, se titula “Preparate”: “Fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.