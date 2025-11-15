Una histórica ciudad de Argentina tendrá su primer McDonald’s: dónde se encuentra y cuándo es la apertura

La llegada del restaurante no solo ampliará su red en la provincia de Buenos Aires, sino que también impulsará la creación de 90 puestos de trabajo, principalmente orientados a jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral formal.

Una histórica ciudad de Argentina tendrá su primer McDonald’s. Foto archivo.

Arcos Dorados, el mayor operador de McDonald’s a nivel global, sigue adelante con su plan de crecimiento en Argentina y anunció un nuevo paso estratégico: abrirá un local en Cañuelas, una apuesta que combina inversión, empleo joven e infraestructura con foco sustentable.

La llegada del restaurante no solo ampliará su red en la provincia de Buenos Aires, sino que también impulsará la creación de 90 puestos de trabajo, principalmente orientados a jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral formal.

Nuevo McDonald’s en Cañuelas: dónde estará y cómo será

El nuevo local se construirá sobre la Ruta Nacional 3, un corredor que conecta al sur bonaerense con el AMBA y que en los últimos años se potenció por el avance de los desarrollos industriales, el turismo rural y el crecimiento poblacional.

Nuevo McDonald’s en Cañuelas: dónde estará y cómo será. Foto: EFE

La apertura está prevista para diciembre de 2025 y el edificio contará con 378 m² de superficie cubierta, junto con todos los servicios habituales de la marca:

McCafé

Playland

AutoMac

Espacios interiores renovados bajo el diseño más reciente de McDonald’s

Un proyecto con foco en sustentabilidad

En línea con su iniciativa “Receta del Futuro”, Arcos Dorados incorporará en Cañuelas tecnologías eficientes que ya viene implementando en aperturas recientes para disminuir el consumo energético y optimizar el uso del agua.

Entre las mejoras confirmadas se incluyen:

Sistema para recuperar el agua de los aires acondicionados y reutilizarla en riego y limpieza

Vidrios con protección UV para mejorar el aislamiento térmico

Iluminación, cartelería y climatización con control automático

Equipos VRV que regulan el consumo según la demanda

Iluminación LED en todo el predio

Griferías y sanitarios de bajo consumo

Nuevo McDonald’s en Cañuelas: dónde estará y cómo será. Foto: EFE

El local también tendrá una estación de carga para autos eléctricos, bicicleteros, un sistema de calentamiento solar de agua y medidores de eficiencia energética, tecnologías que empiezan a ganar presencia en nuevas construcciones comerciales del país.

Empleo joven: el foco de la compañía

Con esta apertura, Arcos Dorados continúa reforzando su apuesta por la inserción laboral juvenil. Los 90 nuevos empleos se suman a las más de 2.000 incorporaciones de los últimos años en Argentina en el marco de su plan de expansión.

La empresa destaca que más del 60% de su equipo tiene menos de 24 años, lo que convierte a McDonald’s en una de las principales puertas de entrada al trabajo formal para jóvenes.

Nuevo McDonald’s en Cañuelas: dónde estará y cómo será. Foto: EFE

“Cañuelas será nuestro cuarto local inaugurado en 2025 y refleja cómo integramos innovación, sustentabilidad y empleo joven para potenciar cada comunidad en la que operamos”, señaló Fernando Arango, gerente de Comunicaciones Corporativas.