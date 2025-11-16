Incendio y explosión en Ezeiza: las pericias para saber cómo se originó el fuego en el complejo industrial comenzarían el lunes

La investigación judicial está a cargo de la fiscal Florencia Belloc. Las autoridades esperan finalizar el operativo de contención del fuego antes de comenzar el trabajo.

Incendio en el Polígono Industrial de Ezeiza. Foto: REUTERS

Tras el feroz incendio que se desató el viernes por la noche en un depósito del polo industrial de Ezeiza, la Justicia determinó que hasta este lunes no se podrán realizar las precias.

El fuego que inició en el recinto de la empresa Logischem se propagó a varias compañías del predio causando daños significativos a las instalaciones y afectando viviendas cercanas.

Explosión e incendio en el Polo Industrial de Ezeiza. Foto: NA

Las autoridades aún no pueden establecer las causas del siniestro, ya que las pericias están pendientes hasta que se complete el operativo de contención, que podría extenderse hasta el lunes.

Incendio “Dantesco”

Más de 500 trabajadores, junto con 70 dotaciones de bomberos, participan del operativo, respaldados por ambulancias, Policía Federal, Bonaerense y personal de Defensa Civil.

Incendio en el Polígono Industrial de Ezeiza. Foto: REUTERS

La fiscal Florencia Belloc, de la UFI 1 de Ezeiza, encabezará la investigación junto a Bomberos y Policía Científica bonaerense. Roberto Weiss, presidente de la Unión Industrial de Ezeiza, describió el incendio como “dantesco” y señaló que el fuego destruyó estructuras y materiales químicos de varias empresas.

El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, aclaró que no hubo riesgo de nube tóxica para la población, aunque advirtió sobre partículas suspendidas en el aire que podrían afectar en caso de exposición prolongada.

Por otra parte, vecinos en zonas alejadas al siniestro, aseguraron que debido a la magnitud de la tragedia, pudieron sentir los efectos del incendio. Este es el caso de Noelia González, que vive en Montegrande y explica su experiencia ante lo sucedido. “Yo vivo relativamente lejos de la zona afectada, pero estaba en mi casa y justo en el momento que ocurrió la explosión, empezaron a vibrar las ventanas de mi departamento. Me pareció extraño y entre a redes sociales para investigar y me econtré con la noticia”, afirmó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.