Video: un camión transportador de autos quedó atrapado debajo de un puente en la Panamericana y generó caos en el tránsito

El camión quedó atascado en las primeras horas de este lunes en el kilómetro 41,5 de la ruta 8, en el Ramal Pilar, mano a Capital.

Un camión transportador de autos quedó atrapado abajo de un puente en el Ramal Pilar de la autopista Panamericana y por el hecho se presentaron complicaciones en el tránsito.

Sin embargo, desde Autopistas del Sol (Ausol) informaron que el dramático episodio se encuentra bajo control.

El camión quedó atascado en las primeras horas de este lunes en el kilómetro 41,5 de la ruta 8, en el Ramal Pilar, mano a Capital. Todo quedó registrado por una persona que manejaba por el lugar y compartió los videos en su red social de X.

Un camión que lleva autos quedó atrapado debajo de un puente en la Panamericana. Video: X/PeriodismoMovi3

Según trascendió, el camión que traslada otros autos excedió la altura permitida para poder circular por allí y terminó atrapado abajo del puente.

En ese sentido, personal de Ausol recomendó tomar otras calles para evitar la congestión y demoras en la zona.

Colapsó parte del puente peatonal de Gral. Paz y Roca: el video del choque del camión

Semanas atrás un dramático hecho tuvo lugar en el cruce de Gral. Paz y Av. Roca. Una parte del puente peatonal se derrumbó, por lo que se produjeron daños y problemas en el tránsito.

La filmación muestra al rodado de gran porte que impacta contra la estructura y provoca el desmoronamiento sobre la autopista.

Derrumbe de un puente peatonal en General Paz y Av. Roca. Video: NA

El hecho sucedió este mediodía a la altura de la calle General Madariaga.

En el lugar trabajaron, personal de la autopista y agentes de la Comisaría Vecinal 8C, así como varias ambulancias del SAME y efectivos del Cuerpo de Bomberos.