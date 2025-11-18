Vacas sueltas en medio de la Ruta 38: volcó un camión en Córdoba y se liberaron 23 animales

La situación generó un desconcierto y un caos de tránsito. No hubo que lamentar personas ni animales heridos.

Vacas en medio de la ruta. Foto: Instagram/vove.tucuman

Sucedió en la Ruta 38 en la provincia de Córdoba: un camión que circulaba por ella perdió el control, chocó a dos vehículos y volcó, lo que generó un caos de tránsito en donde 23 vacas que transportaba se escaparon.

Las vacas sueltas en medio de la Ruta 38. Video: Instagram/vove.tucuman

El camión chocó contra un colectivo y una camioneta, afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales. Al volcar, se liberó la puerta de la jaula donde estaban contenidas las vacas, que se escaparon generando un panorama desconcertante en plena ruta.

Tampoco este accidente vial tuvo heridos de gravedad, aunque la escena que dejó mantuvo perplejos a los testigos: 23 animales trotando entre autos, un panorama pocas veces visto.

Los vecinos ayudaron a controlar a los animales sueltos. Foto: Instagram/vove.tucuman

El operativo policial que se montó de inmediato contribuyó de manera notable a que no haya heridos, ni personas ni los animales y se pudo restablecer la normalidad de la circulación del tránsito en la Ruta 38.

Vacas en medio de la Ruta 38: ¿cómo fue el accidente?

El camión protagonista del accidente que quedó volcado estaba trasladando los animales desde La Rioja hasta Santa Fe, por eso la elección de la Ruta 38 en su itinerario.

En un momento del trayecto, el conductor notó la falla de los frenos y como no lograba detenerse, perdió el control del vehículo y chocó contra un colectivo interurbano y una camioneta.

Finalmente, el camión detuvo su marcha cuando quedó volcado al costado de la ruta.

Así quedó volcado el camión. Foto: Instagram/vove.tucuman

Al caer, las 23 vacas que transportaba se liberaron y comenzaron a marchar por la ruta, caminando entre los propios autos.

En las imágenes que se viralizaron por redes sociales se ve a los animales trotando en medio de una calle ante la mirada atónita de los vecinos. De inmediato se montó un operativo policial y municipal que contó incluso con la ayuda de los vecinos y las vacas fueron guiadas hacia el patio de un hotel cercano, donde los animales quedaron al resguardo.