Conmoción en Núñez: investigan la muerte de un hombre que cayó al vacío desde una torre en la esquina de ORT

El hecho ocurrió esta mañana, a las 10.30, y minutos después comenzó el trabajo de los efectivos policiales y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Tragedia en Nuñez Foto: Google Street View

Momentos de extrema tensión se vivieron este miércoles en horas de la mañana cuando un hombre murió tras caer al vacío desde el vigésimo piso de un edificio situado frente a la sede Belgrano de la ORT en el barrio porteño de Núñez.

El hecho ocurrió cerca de las 10.30 horas en Avenida del Libertador casi esquina Quesada y poco después comenzó el trabajo de los efectivos policiales y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El damnificado cayó desde una torre en la que se encuentran las oficinas centrales de la constructora en la que trabajaba, motivo por el que los uniformados interrumpieron el tránsito en la zona.

Personal del SAME constató el deceso del hombre, quien falleció como consecuencia del impacto y las graves heridas.

Los investigadores intentan esclarecer si el hombre, cuya identidad aún no trascendió, se arrojó de manera voluntaria o si hay indicios de criminalidad en el dramático suceso.

La Policía de la Ciudad cortó el tránsito en la avenida para que los peritos trabajen en la escena del trágico hecho.