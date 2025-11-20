Duelo de clásicos de Navidad: Plaza Mayor vs Las Violetas, ¿quién tiene el mejor pan dulce del AMBA?

Se convirtieron en dos de los lugares más solicitados para estas fechas. El debate se instaló y ahora queda desempatar, ¿con cuál te quedás?

Pan dulce Plaza Mayor o Las Violetas Foto: Redes sociales

Comenzó la cuenta regresiva para Navidad y Año Nuevo y los productos clásicos de estas celebraciones son de lo más solicitado. El pan dulce no es la excepción y Buenos Aires tiene varias opciones para cualquier paladar.

En ese sentido aparecen dos míticas confiterías que ganaron gana por vender este producto: se trata de Plaza Mayor y Las Violetas. ¿Dónde conseguirlos y a qué precio?

Plaza Mayor, cola de hasta tres cuadras

El furor es tal que el establecimiento implementó un contestador automático para gestionar reservas y pedidos. Al llamar, los clientes son recibidos con un mensaje que les permite elegir entre reservar su pan dulce o una mesa en el restaurante.

Además, las filas para adquirir el producto pueden extenderse hasta tres cuadras. “Si desea reservar el pan dulce, marque 1”, es una de las opciones que escuchan quienes llaman al establecimiento.

Plaza Mayor y Las Violetas

Cuánto sale el pan dulce de Plaza Mayor para Navidad y Año Nuevo

Con la inminente llegada de la Navidad, la emblemática panadería y restaurante comenzó a calentar sus motores y ya sacó a la venta la nueva versión de su emblemático Pan dulce, a un precio de $36.000, casi $11.000 más caro respecto al año pasado. A pesar de la suba, sigue siendo uno de los más económicos y buscados, y su popularidad hace que algunos lo ofrezcan en sitios de venta online por más de $40.000.

El restaurante Plaza Mayor está ubicado en Venezuela 1399, Buenos Aires, y atiende todos los días en dos franjas horarias: de 9 a 11 y de 17 a 19. Allí, los fanáticos pueden asegurarse de conseguir uno de los panes dulces más emblemáticos de la Navidad argentina, disfrutar de su receta tradicional y mantener viva una tradición que no pasa de moda.

Pan dulce de Plaza Mayor. Foto: Facebook

Las Violetas, una opción ideal

El 21 de septiembre de 1884, en la esquina de Rivadavia y Medrano, nacía en Buenos Aires la confitería Las Violetas, un lugar que no solo ofrece un pan dulce inigualable, sino que también cuenta con un estilo característico de estos locales en la ciudad de principios de siglo.

Esta mítica confitería de Almagro se destaca también por ofrecer el pan dulce a la crema que viene con forma ovalada y trae bombones de fruta. También elaboran el de fruta seca y el pan dulce de súper fruta, con más fruta que masa.

Pan dulce de Las Violetas Foto: Instagram @lasvioletasconfiteriaok

¿Cuánto sale el pan dulce en Las Violetas?

Esta mítica confitería de Almagro se destaca también por ofrecer el pan dulce a la crema que viene con forma ovalada y trae bombones de fruta. También elaboran el de fruta seca y el pan dulce de súper fruta, con más fruta que masa.

El maestro pastelero de la Confitería Las Violetas dice que el secreto de un buen pan dulce está relacionado con trabajar con materias primas de primer nivel: “Compramos las mejores nueces, las mejores almendras, las mejores castañas”.

Pese a que no es su único atractivo, el pan dulce atrae a muchos clientes deseosos de degustar este manjar que cuesta: el de 1 kilo $37.800, de 500 gramos $21.000 y de 1/4 $10.000.