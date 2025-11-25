Cierra una de las autopistas más transitadas del AMBA: hasta cuándo no se podrá circular

La circulación se verá alterada por una serie de desvíos obligatorios. Días y horarios de la modificación del tránsito.

Autopista Dellepiane Foto: NA

Aparecen nuevos problemas para trasladarse dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Según lo informado por las autoridades, una importante autopista se mantendrá cerrada por tres días, aunque solo en un lapso determinado de tiempo.

Se trata de la Autopista Dellepiane, que durante la noche tendrá cerrado el acceso entre el martes 25 y jueves 27 de noviembre. El objetivo es la realización de obras nocturnas con el fin de avanzar en el montaje de las vigas del nuevo puente peatonal Piedra Buena.

Nuevos cortes en una de las autopistas de la Ciudad Foto: NA

Hasta cuándo estará cerrada la Autopista Dellepiane: horarios del corte

Con el objetivo de minimizar el impacto sobre los más de 200.000 usuarios diarios, el tramo comprendido entre Larrazábal y Avenida General Paz permanecerá interrumpido en ambos sentidos durante estos tres días por la noche, entre las 22 horas y las 5. La idea es avanzar en el montaje de las vigas del nuevo puente peatonal Piedra Buena, a 500 metros de General Paz.

Cómo alterará el tránsito

La circulación se verá alterada por una serie de desvíos obligatorios, ya que los autos que ingresan desde la Autopista Riccheri hacia el centro deberán desviarse hacia General Paz, desde donde será posible retomar hacia la ciudad por rutas alternativas como la Autopista Perito Moreno, avenida Directorio, San Juan, Roca y 27 de Febrero.

Quienes transiten por Dellepiane hacía Provincia de Buenos Aires, tendrán un desvío obligatorio en la salida de Larrazábal. Desde allí podrán continuar por la colectora hasta General Paz o elegir caminos alternativos por avenidas como Eva Perón y Alberdi.

El tramo de la Autopista Dellepiane cerrado al tránsito. Foto: Google Maps

La Autopista del Oeste ya no es igual

Importante cambio en la Autopista del Oeste. Desde esta semana, la velocidad máxima permitida se redujo de 130 km/ha a 110 km/h, según lo dispuesto por las autoridades viales. La modificación alcanza a todo el trazado principal, desde el acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el partido de Luján.

Se llevó a cabo a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la concesionaria del corredor, con el objetivo de disminuir la cantidad de accidentes registrados en los últimos meses. Según datos oficiales, en varios tramos se habían detectado maniobras peligrosas y un incremento en los siniestros por exceso de velocidad.

Autopista del Oeste Foto: Wikipedia

Nueva normativa

La normativa será acompañada por controles móviles y radares fijos para garantizar su cumplimiento. Además, se reforzará la señalización vertical y luminosa con los nuevos límites de velocidad, especialmente en las zonas urbanas de Morón, Ituzaingó, Hurlingham y Moreno.

Las autoridades remarcaron que la medida “no busca sancionar, sino cuidar vidas”, y recordaron que respetar los límites de velocidad puede reducir hasta un 40% las probabilidades de sufrir un accidente grave.

Cómo sacar el TelePASE para circular por la autopista Perito Moreno y evitar multas

A partir del 1° de noviembre, el peaje de una de las autopistas más importantes de Buenos Aires solo se podrá pagar con TelePASE o lectura de patente. Quienes no estén adheridos a esta modalidad, recibirán una multa superior a los cien mil pesos.

Se trata del Peaje Parque Avellaneda, ubicado en la autopista Perito Moreno (que conecta la AU 25 de Mayo con Av. General Paz y el Acceso Oeste) y que a mediados de julio se convirtió en una autopista inteligente.

El TelePASE en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

Contar con TelePASE es importante para evitar demoras, multas y aprovechar el sistema de peaje sin barreras la hora de transitar por las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Cebe recordar que la adhesión al sistema es gratuita, 100% digital y se puede hacer siguiendo estos pasos: