Para aprovechar en Navidad y vacaciones: una por una, las ofertas y promociones de Cuenta DNI para el verano 2026

La billetera virtual del Banco Provincia permite financiar servicios como alquiler de carpas, hospedajes, actividades turísticas o recreativas.

Cuenta DNI. Foto: NA.

Todos los meses, la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, lanza importantes descuentos para todos aquellos que utilicen la plataforma para abonar algún pago. En esta ocasión, con motivo del verano que se viene, se anunció un paquete de promociones, beneficios, descuentos y financiamiento con el objetivo de impulsar el turismo y el consumo durante toda la temporada.

Es por eso que el verano 2026 estará lleno de cuotas sin interés, rebajas especiales, el programa Mesumo Navidad y una nueva línea de créditos en la Costa Atlántica y en distintos destinos bonaerenses.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el verano. Foto: Banco Provincia

Las medidas forman parte del plan del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para acompañar la actividad económica en la región, impulsar el turismo interno y brindar herramientas para que las familias puedan planificar sus vacaciones con más facilidades.

Beneficios con tarjetas de crédito del Banco Provincia

Hoteles y alojamientos : hasta 6 cuotas sin interés para reservas por venta presencial, online o telefónica en establecimientos adheridos.

Automotor y gomerías : hasta 6 cuotas sin interés en servicios de automotor y gomerías seleccionadas de toda la provincia.

Balnearios : los balnearios de la Costa Atlántica contarán con hasta 6 cuotas sin interés para alquiler de carpas, sombrillas y servicios de playa.

Espectáculos y entretenimiento: 25% de ahorro con tope de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en recitales, obras teatrales y eventos culturales del verano.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Especial Navidad y Reyes con Cuenta DNI

Estas promociones son válidas del 20 al 23 de diciembre para compras navideñas y el 5 de enero de 2026 para Reyes. Las mismas aplican a indumentaria, jugueterías, casas de deporte, librerías, farmacias y otros rubros.

20% de ahorro sin tope de reintegro

Hasta 4 cuotas sin interés

Asimismo, el programa Mesumo Navidad ofrecerá vouchers mensuales con tres niveles de ahorro:

20% (tope $10.000)

30% (tope $20.000)

40% (tope $30.000)

Los vouchers se canjearán del 1 al 10 de cada mes y se podrán usar del 15 al 30 en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI. Son acumulables con otros descuentos y pueden utilizarse en más de una compra.

Los beneficios con Cuenta DNI para el verano

Durante toda la temporada, la billetera digital sumará promociones reforzadas:

Comercios de cercanía : descuentos en almacenes, supermercados, ferias y otros rubros habituales, con los beneficios mensuales ya conocidos por los usuarios de Cuenta DNI.

Promociones en zonas turísticas : la Comunidad Cuenta DNI tendrá rebajas extra en la Costa Atlántica, actividades culturales, recitales y acciones especiales de verano.

Eventos gratuitos: habrá propuestas culturales y recreativas para quienes formen parte de la comunidad de la app, con entrada libre.

Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI.

La nueva línea de créditos del Banco Provincia

“Tu préstamo acá: Especial Verano” es una propuesta de financiamiento totalmente digital para consumos turísticos:

Monto máximo: $2.000.000

Plazos de 3, 6, 9 o 12 meses

Tasa desde 56%

Gestión directa desde Cuenta DNI o Home Banking

Este sistema permite financiar servicios como alquiler de carpas, hospedajes, actividades turísticas o recreativas.