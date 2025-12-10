Mejoraron en Lengua y Matemática: cómo fueron los resultados de las pruebas de finalización de estudios primarios en CABA

Los resultados de las pruebas en alumnos de séptimo grado y tercer año de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demostraron mejoras generales en las materias de Lengua y Matemática mientras hay diferencias entre el sector público y privado.

Se dieron a conocer los resultados de las pruebas de Finalización de Estudios Primarios en la Ciudad (FEPBA) y de Tercer año de Estudios Secundarios (TESBA) que implementa el Ministerio de Educación de la Ciudad. Los resultados arrojados dan a entender que los alumnos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, de gestión pública y privada, mejoraron su rendimiento en las materias Lengua y Matemática hasta por 17 puntos respecto a la última evaluación.

Punto a punto: los resultados de las pruebas

La última vez que se había realizado fue en el año 2023 y un dato aportado en el informe es que en el ciclo lectivo actual en primaria finalizará con más estudiantes que logran resolver tareas de mediana y alta complejidad: el porcentaje de alumnos en Lengua se incrementó de 61,7% en 2023 a 65,5% en 2025; y en Matemática, la cifra aumentó de 33,5% a 40,7%. También se redujo la cantidad de estudiantes que solo logran resolver las tareas más sencillas de ambas pruebas.

El rendimiento de alumnos de 7° grado también marcó una reducción de la desigualdad. La brecha de rendimiento entre las escuelas privadas y las estatales se redujo en 2 puntos en Matemática y en 0,9 puntos en Lengua respecto al 2023.

En secundaria, la brecha de rendimiento entre las escuelas privadas y las estatales se redujo en 5,7 puntos en Lengua y Literatura y en 4,3 puntos en Matemática. El porcentaje de estudiantes que pudo resolver tareas de mediana y de alta dificultad aumentó de 38,4% a 42,9%.

Los resultados diferenciales entre escuelas públicas y privadas

Los resultados de las pruebas FEPBA tuvieron variaciones según el grado que fue evaluado y el carácter de la gestión escolar; pública o privada. Las escuelas públicas presentaron mejoras en séptimo grado con 17,2 puntos en alza en Matemática y 10 puntos en Lengua. El tercer año de la secundaria mostró una mejora de 14,2 puntos y 2,9 respectivamente.

Por otro lado, las escuelas de gestión privada mejoraron su rendimiento en séptimo grado 15,2 puntos en Matemática y 9,1 en Lengua. Pasó lo mismo en el tercer año de secundaria con 9,9 puntos más en Matemática. Sin embargo, bajó 2,8 puntos el rendimiento en Lengua.

El alza en el sector público se observa principalmente en estudiantes con desempeños más bajos, lo suficiente para compensar la baja en las escuelas privadas e incrementar el puntaje promedio de la Ciudad en 1,2 puntos.

Sin embargo, hubo una disminución de estudiantes que resuelven tareas más complejas en Lengua y Literatura: de 58,7% a 55,4%. Al mismo tiempo, se incrementó el porcentaje de estudiantes que al menos logra resolver las tareas más sencillas de la prueba.

Cómo fueron las evaluaciones

En Lengua se evaluaron la interpretación, la obtención de información y la reflexión sobre el lenguaje en textos literarios y no literarios, mientras que en Matemática evaluaron la utilización de estrategias para la resolución de problemas, poniendo en juego los conocimientos sobre los siguientes ejes de contenido: números, operaciones, geometría y medida (FEPBA); y números y álgebra, funciones y álgebra, geometría y medida, y probabilidad y estadística (TESBA).

Las declaraciones de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires

Jorge Macri afirmó: “Nuestro desafío es generar un cambio en la experiencia y dejar atrás una escuela que fue diseñada para una realidad que cambió profundamente. Tenemos que cambiar lo que pasa dentro del aula y los resultados de las pruebas nos muestran que vamos por el buen camino”. Y agregó: “Esta gestión enfrenta los problemas y trabaja para que los chicos sientan que en la escuela están recibiendo las herramientas que necesitan”.

La ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, afirmó que “invertir en educación es invertir en futuro”. Se refirió también al plan “Buenos Aires Aprende” que tiene tres ejes estratégicos: aprendizajes fundacionales, innovación en la enseñanza y el aprendizaje, y la transformación digital para el aprendizaje.

“Entre las medidas que impulsa la Ciudad para mejorar el aprendizaje y el bienestar socioemocional de los estudiantes se destacan el cambio del Diseño Curricular de nivel Inicial y Primaria, la regulación del uso de celulares en las aulas y la implementación del programa Secundaria Aprende, que es un cambio profundo en la forma de aprender”, agregó.