Navidad 2025: dónde encontrar a Papá Noel en Buenos Aires para que los niños puedan dejarle su cartita

En vísperas de Navidad, Buenos Aires preparó una lista de actividades navideñas para los más chicos. Dónde y cuándo.

Dónde encontrar a Papá Noel en vísperas de Navidad. Foto: Freepik.

La Navidad es uno de los festejos más esperados del año, especialmente por los niños. Preparar el arbolito, escribirle cartas a Papá Noel y disfrutar de la ilusión de los regalos se convierten en algunos de los momentos más emocionantes para los más chicos.

En ese sentido, Buenos Aires preparó una serie de actividades navideñas para que los niños puedan conocer a Papá Noel, sacarse fotos con él y entregarle la carta personalmente.

Dónde se puede conocer a Papá Noel

Abasto Shopping (Av. Corrientes 3247): del 8 al 23 de diciembre los niños podrán conocer a Papá Noel y se podrán llevar una foto impresa gratis y talleres navideños.

Alcorta Shopping (Jerónimo Salguero 3172): Papá Noel estará disponible para fotos desde el 8 de diciembre.

Alto Palermo (Av. Santa Fe 3253): espacio de cartas y envoltorios personalizados, actividades festivas y foto con Papá Noel desde el 8 de diciembre.

Unicenter (Paraná 3745, Martínez): fotos con Papá Noel hasta el 23 (10 a 21 h) y el 24 (9 a 16 h); acción solidaria a beneficio de UNICEF.

Tortugas Open Mall (Ramal Pilar Km 36.5): foto con Papá Noel con horarios extendidos del 6 al 23. Parte de lo recaudado se dona a Fundación Las Tunas.

Plaza Canning (Mariano Castex 1277, Ezeiza): foto con Papá Noel del 20 al 23 de diciembre, de 18 a 21 horas, y villancicos el 21.

DOT Baires (Vedia 3600): propuesta tecnológica con chatbot, fotos con IA y juegos interactivos.

Soleil Premium Outlet (Bernardo de Irigoyen 2647, San Isidro): Papá Noel en Mono Coco del 20 al 24 de diciembre con talleres para chicos.

Terrazas de Mayo (Av. Arturo Illia 3770, Los Polvorines): foto con Papá Noel y actividades navideñas hasta el 24 de diciembre.

Dónde conocer a Papá Noel. Foto: Freepik.

Más actividades para conocer a Papá Noel y festejar la Navidad

Una de las propuestas más esperadas es el Paseo Navideño en Palermo, que se trata de un recorrido con senderos de luz, instalaciones de otro nivel, puestos navideños y shows sinfónicos. Se hará del 18 al 21 de diciembre en Plaza Sicilia, con actividades desde las 18 hasta las 23 horas y un show central cada noche.

Por otro lado, hasta el 28 de diciembre, Flavio Mendoza se presentará en el Teatro Ópera con “Una Mágica Navidad”, un show con música, acrobacias, efectos especiales y la presencia de Papá Noel. La protagonista será Albana Fuentes y se perfila como uno de los shows familiares más convocantes.

El Parque de la Costa también se une a los festejos navideños con un ambiente decorado con un árbol gigante, fotos con Papá Noel y el típico desfile navideño con más de 20 personajes. El show estará disponible hasta el 23 de diciembre, y hay actividades diarias y promociones 2x1 en pasaportes.