Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos y beneficios para este domingo 14 de diciembre

Para aprovechar al máximo las compras en el último mes del año, la billetera digital del Banco Provincia renueva su oferta de descuentos y promociones con fuertes rebajas. Los detalles.

Los descuentos de Cuenta DNI para este domingo 14 de diciembre. Foto: Banco Provincia

Este domingo 14 de diciembre, Cuenta DNI del Banco Provincia renueva su oferta con promociones destinadas a obtener importantes descuentos para las compras.

La batería de promociones que ofrece Cuenta DNI alcanzan a comercios de cercanía, ferias, carnicerías, supermercados e incluso a universidades. También, una promoción especial pensada para los más jóvenes, los adolescentes.

Descuentos para aliviar el bolsillo con Cuenta DNI.

Los descuentos de Cuenta DNI de este domingo 14 de diciembre

Para esta jornada se incluyen descuentos en alimentos frescos, gastronomía, productos de hogar y servicios universitarios.

Cada promoción tiene sus condiciones particulares, con topes de reintegro que se definen según el rubro, lo que permite hacer cuentas y saber exactamente cuál será el ahorro por cada ítem de consumo.

Uno de ellos es con Casa Silvia, la firma de electrodomésticos y artículos para el hogar que durante todo diciembre ofrece un 20% de ahorro sin tope de reintegro, lo que resulta ideal para aquellos que deseen renovar el equipamiento del hogar o adelantar compras aprovechando el beneficio.

También está vigente el 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses durante todos los días del mes. Este beneficio sí cuenta con un tope de reintegro, de $6.000 por persona y por semana, el cual se alcanza con un consumo de $15.000 o más. Aquí se pueden comprar alimentos frescos como frutas y verduras, u otro alimento de uso cotidiano.

Importantes descuentos en gastronomía con Cuenta DNI.

Respecto de los adolescentes, jóvenes y adultos, hay descuentos en bufetes de universidades adheridas. Estos están destinados tanto a estudiantes como a docentes y a personal universitario. El ahorro, en este caso, también es del 40% con un tope semanal de $6.000 por persona, el cual también se alcanza a cubrir con un consumo de $15.000, todos los días de la semana.

A estos descuentos, Cuenta DNI suma una oferta especial en gastronomía para jóvenes de entre 13 y 17 años. Quienes usen la aplicación este domingo 14 de diciembre podrán obtener un 30% de reintegro, con un tope mensual unificado de $8.000, que se alcanza con una compra de $26.666.

En lo que respecta a supermercados, Mayorista Vital ofrece con Cuenta DNI un 20% de descuentos los martes y domingos, con un tope semanal de $10.000 por persona. La cadena Toledo aplica un 20% de ahorro los miércoles, sábados y domingos, sin tope y con devolución inmediata, otro de los beneficios interesantes que ofrece el Banco Provincia.