Cuenta DNI ofrece descuentos únicos durante el fin de semana: a quiénes corresponde y cuánto se puede ahorrar

Los beneficios de Cuenta DNI se vienen todos los viernes del mes de diciembre sumado a vouchers de hasta 40% de descuento. No se quedan atrás los viajes por vacaciones con un nuevo servicio de préstamos.

La billetera virtual de Cuenta DNI ofrecerá descuentos exclusivos el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de diciembre. El rubro clave es la gastronomía, con un 30% de descuento y una devolución de hasta $8.000 por persona, equivalente a $26.700 en consumos. Este beneficio se ofrece a un grupo reducido de personas, por lo que deben aprovecharlo.

Además, cada viernes de diciembre habrá rebajas en comercios de cercanía con un 20% de descuento y tope de $4.000, alcanzado con $20.000 en consumos.

La billetera virtual de Cuenta DNI ofrecerá descuentos exclusivos el fin de semana del 13 y 14 de diciembre. Foto: Banco Provincia

Las promociones de Cuenta DNI por las fiestas de fin de año

Con respecto a los descuentos de este fin de semana, está disponible solo para los jóvenes de 13 a 17 años que tengan cuenta en la aplicación. Además, se recuerda que el tope de reintegro se alcanza al gastar al menos $26.700 en consumos.

Los descuentos de los días viernes con Cuenta DNI son la estrategia principal para fomentar las ventas de cara a Navidad, Año Nuevo y las vacaciones de verano.

Llega también el programa “Mesumo Navidad”, que permitirá acceder a vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40% con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

Los vouchers se deben canjear del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock y podrán utilizarse del 15 al 30. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.

Vouchers canjeables. Foto: cac.com.ar

Préstamos personales de Cuenta DNI para el verano

se presentó la nueva línea de préstamos personales “Tu préstamo acá: Especial Verano”, destinada a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos.

Son créditos de hasta 2 millones de pesos, con un plazo máximo de 12 meses, que se gestionan de forma 100% digital y ofrecen tasas preferenciales para quienes perciban sus haberes en el Banco.

El principal atractivo de este préstamo es que se coordina entre el cliente y el comercio, que le genera una oferta personalizada para aceptar desde Cuenta DNI o el home banking.

Préstamos edición especial de verano Foto: Unsplash.

Por ejemplo, el cliente va al balneario y negocia la compra del servicio, como puede ser el alquiler de una carpa por 15 días. El comercio le ofrece a la persona un financiamiento personalizado según su perfil crediticio, con plazos y montos específicos, que le aparecerá al cliente en Cuenta DNI o Home Banking. Tiene hasta el final del día para aceptarla. El dinero se le acredita al comercio al día siguiente.

Todos los descuentos de Cuenta DNI vigentes en diciembre 2025

