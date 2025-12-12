Cuenta DNI ofrece descuentos únicos durante el fin de semana: a quiénes corresponde y cuánto se puede ahorrar
Los beneficios de Cuenta DNI se vienen todos los viernes del mes de diciembre sumado a vouchers de hasta 40% de descuento. No se quedan atrás los viajes por vacaciones con un nuevo servicio de préstamos.
La billetera virtual de Cuenta DNI ofrecerá descuentos exclusivos el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de diciembre. El rubro clave es la gastronomía, con un 30% de descuento y una devolución de hasta $8.000 por persona, equivalente a $26.700 en consumos. Este beneficio se ofrece a un grupo reducido de personas, por lo que deben aprovecharlo.
Además, cada viernes de diciembre habrá rebajas en comercios de cercanía con un 20% de descuento y tope de $4.000, alcanzado con $20.000 en consumos.
Las promociones de Cuenta DNI por las fiestas de fin de año
Con respecto a los descuentos de este fin de semana, está disponible solo para los jóvenes de 13 a 17 años que tengan cuenta en la aplicación. Además, se recuerda que el tope de reintegro se alcanza al gastar al menos $26.700 en consumos.
Los descuentos de los días viernes con Cuenta DNI son la estrategia principal para fomentar las ventas de cara a Navidad, Año Nuevo y las vacaciones de verano.
Llega también el programa “Mesumo Navidad”, que permitirá acceder a vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40% con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.
Los vouchers se deben canjear del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock y podrán utilizarse del 15 al 30. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.
Préstamos personales de Cuenta DNI para el verano
se presentó la nueva línea de préstamos personales “Tu préstamo acá: Especial Verano”, destinada a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos.
Son créditos de hasta 2 millones de pesos, con un plazo máximo de 12 meses, que se gestionan de forma 100% digital y ofrecen tasas preferenciales para quienes perciban sus haberes en el Banco.
El principal atractivo de este préstamo es que se coordina entre el cliente y el comercio, que le genera una oferta personalizada para aceptar desde Cuenta DNI o el home banking.
Por ejemplo, el cliente va al balneario y negocia la compra del servicio, como puede ser el alquiler de una carpa por 15 días. El comercio le ofrece a la persona un financiamiento personalizado según su perfil crediticio, con plazos y montos específicos, que le aparecerá al cliente en Cuenta DNI o Home Banking. Tiene hasta el final del día para aceptarla. El dinero se le acredita al comercio al día siguiente.
Todos los descuentos de Cuenta DNI vigentes en diciembre 2025
A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:
- Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con nuevo tope de $7.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos. Se realiza únicamente el sábado 20 de diciembre.
- Especial gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.