Novedades en Cuenta DNI: ahora se podrán canjear puntos por descuentos en la aplicación del Banco Provincia

Quienes forman parte del programa mesumo pueden convertir los puntos acumulados por sus consumos en vouchers de ahorro para usar directamente desde la app.

Novedades en Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

A pocos días de las fiestas, Banco Provincia lanzó una propuesta especial para sus clientes: ahora es posible canjear puntos del programa mesumo por descuentos para usar con Cuenta DNI, una ayuda extra para afrontar los gastos típicos de diciembre.

La entidad informó que quienes tengan tarjetas de crédito de Banco Provincia adheridas a mesumo pueden convertir sus puntos en vouchers de ahorro, que luego se aplican directamente al pagar con la billetera digital. El canje estará habilitado hasta el 10 de diciembre, mientras que los cupones podrán utilizarse del 15 al 31 del mismo mes.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

El procedimiento es sencillo: basta con ingresar al sitio del programa y entrar en la sección Fiestas. Allí aparecen tres alternativas de descuento:

20% , con tope de $10.000

30% , con tope de $20.000

40%, con tope de $30.000

Los vouchers se pueden usar en los comercios adheridos a Cuenta DNI, tanto con QR como con Clave DNI. Además, son acumulables con otras promociones vigentes, lo cual potencia aún más el ahorro.

Por ejemplo, si alguien canjea un cupón del 30% y lo utiliza un sábado con el beneficio en carnicerías, puede alcanzar un descuento total de hasta $27.000.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Si no se consume el tope en una sola compra, se podrá usar el restante en operaciones posteriores hasta fin de año. El reintegro aparecerá en la cuenta dentro de los 10 días hábiles posteriores.

Con esta iniciativa, que combina beneficios de tarjetas y promociones de la billetera digital, Banco Provincia busca premiar la fidelidad de sus clientes y brindar herramientas para organizar mejor los gastos en una época clave.

Cuenta DNI: ¿cómo funciona mesumo?

El programa mesumo permite que los usuarios acumulen puntos por:

Compras con tarjetas de crédito y débito del banco.

Ventas cobradas a través de Cuenta DNI Comercios.

Los clientes pueden adherirse desde Home Banking BIP, aceptando los términos y condiciones. Quienes utilizan Cuenta DNI Comercios quedan inscriptos de forma automática.

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia

Los puntos pueden convertirse en productos, servicios o experiencias del catálogo online, y el Banco Provincia suma periódicamente promociones especiales en fechas destacadas.