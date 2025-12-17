Paro nacional de ATE y marcha de la CGT: cómo funcionarán los servicios de trenes, colectivos y subtes este 18 de diciembre

Se supo qué pasará con los servicios de transporte público durante la jornada de movilización de este jueves 18 de diciembre.

Tren Belgrano Norte. Foto: Instagram @lineabelgranonorte

El paro nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT) está confirmada para este jueves 18 de diciembre en rechazo a la reforma laboral que quiere implementar el gobierno de Javier Milei. En este contexto, Canal 26 averiguó qué pasará con los servicios de transporte público de trenes, colectivos y subtes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Habrá una amplia convocatoria para la movilización de este jueves 18 de diciembre en la Plaza de Mayo y será en rechazo al proyecto de reforma laboral, que sumó nuevas adhesiones de organizaciones sindicales y sociales en un gesto de unidad opositora frente al tratamiento parlamentario de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que espera una importante presencia de manifestantes y reforzó el operativo de seguridad para la movilización en una jornada donde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional.

El gremio se opuso a la reforma laboral que busca sancionar el Gobierno en el Congreso. Foto: Tiempo Sur

Desde la CGT, anticiparon que proyectan la asistencia de unas 150.000 personas a la Plaza de Mayo, con banderas gremiales, entidades adheridas y sectores que expresarán su rechazo al contenido de la reforma laboral. En paralelo a las definiciones logísticas, la CGT delineó medidas de seguridad y coordinación con las fuerzas encargadas de custodiar la marcha.

En la previa de la jornada de protesta, desde el sindicato de estatales advirtieron a Alejandra Monteoliva, flamante ministra de Seguridad, que el protocolo antipiquetes no podrá ser aplicado.

En ese contexto, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó una de las críticas más severas hacia el Gobierno y la nueva titular de Seguridad. “La nueva ministra vende humo con el protocolo. Sabe perfectamente que el 18 no lo podrá aplicar, no solo por la masividad que tendrá la marcha, sino por su inconstitucionalidad”, sostuvo el dirigente sindical.

Colectivos. Foto: NA

Trenes, colectivos y subtes: cómo funcionará el transporte público este 18 de diciembre con el paro nacional de ATE y la marcha de la CGT

Desde Emova y Trenes Argentinos indicaron que los servicios funcionarán con normalidad durante toda la jornada. Por su parte, las empresas de colectivos no comunicaron ninguna reestructuración, por lo que tampoco sufrirán modificaciones de cara al jueves 18 de diciembre.