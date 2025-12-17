Así será el paro nacional de ATE y la marcha de la CGT de este 18 de diciembre: el Gobierno prepara el protocolo antipiquetes

En rechazo a la reforma laboral que quiere implementar Javier Milei, habrá paro nacional de ATE y la CGT apuesta a movilizar unas 150 mil personas hacia Plaza de Mayo. Los detalles de la manifestación con la advertencia del protocolo antipiquetes por parte del Ministerio de Seguridad a cargo de Alejandra Monteoliva.

Marcha de la CGT

Habrá una amplia convocatoria para la movilización de este jueves 18 de diciembre en la Plaza de Mayo y será en rechazo al proyecto de reforma laboral, que sumó nuevas adhesiones de organizaciones sindicales y sociales en un gesto de unidad opositora frente al tratamiento parlamentario de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que espera una importante presencia de manifestantes y reforzó el operativo de seguridad para la movilización en una jornada donde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional.

Desde la CGT, anticiparon que proyectan la asistencia de unas 150.000 personas a la Plaza de Mayo, con banderas gremiales, entidades adheridas y sectores que expresarán su rechazo al contenido de la reforma laboral. En paralelo a las definiciones logísticas, la CGT delineó medidas de seguridad y coordinación con las fuerzas encargadas de custodiar la marcha.

A la convocatoria de la CGT se sumaron distintas organizaciones sociales y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que anunció su participación “junto a los movimientos sociales” en la protesta. Las adhesiones, que se extendieron en las últimas horas, reflejan un esfuerzo por consolidar una expresión conjunta de rechazo al proyecto que se debate en el Senado, donde el oficialismo impulsa un trámite acelerado.

El gremio proyecta la negociación de la reforma laboral con el Gobierno. Foto: Noticias Argentinas

Los movimientos sociales y gremiales que anunciaron su presencia citaron en sus comunicados la necesidad de mostrar oposición a los cambios propuestos en la legislación laboral, argumentando que afectaría derechos de los trabajadores. Por su parte, desde la CGT hicieron hincapié en la expectativa de participación y en la importancia de la protesta como canal para expresar preocupaciones ante los legisladores.

Para garantizar el desarrollo de la movilización, la central obrera confirmó un refuerzo en el operativo de seguridad interno, coordinado con los delegados y organizaciones adheridas. La estrategia busca ordenar la concurrencia de distintas columnas de trabajadores y evitar incidentes durante el acto de mañana, que tendrá lugar en un momento de alta tensión política por el avance de la agenda del Ejecutivo en el Congreso.

La protesta se dará en paralelo al tratamiento en comisiones de la reforma laboral en el Senado, donde funcionarios y representantes gremiales están siendo parte del debate técnico y político. La oposición sindical sostiene que el proyecto modifica aspectos centrales de la legislación vigente y que por esa razón, la manifestación en Plaza de Mayo constituye una expresión directa de rechazo.

Paro de ATE

Mientras tanto, en las filas del oficialismo aseguran que el proyecto busca “modernizar” las normas laborales y responder a demandas del mercado de trabajo, aunque admiten que existe resistencia de distintos sectores. En este contexto, la movilización de mañana se presenta como uno de los principales gestos de rechazo social y sindical al texto que continúa su recorrido parlamentario.

Las reacciones tras el paro nacional de ATE y la marcha de la CGT

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó al Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas en el Hotel Héctor Quagliaro, donde se definió avanzar con un paro nacional de alcance federal y una movilización a Plaza de Mayo prevista para este jueves 18 de diciembre desde las 15, en conjunto con la Confederación General del Trabajo (CGT).

En la previa de la jornada de protesta, desde el sindicato de estatales advirtieron a Alejandra Monteoliva, flamante ministra de Seguridad, que el protocolo antipiquetes no podrá ser aplicado.

En ese contexto, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó una de las críticas más severas hacia el Gobierno y la nueva titular de Seguridad. “La nueva ministra vende humo con el protocolo. Sabe perfectamente que el 18 no lo podrá aplicar, no solo por la masividad que tendrá la marcha, sino por su inconstitucionalidad”, sostuvo el dirigente sindical.

Participó el gremio comandado por Rodolfo Aguiar. Foto: Twitter @Cesargarzon80

Aguiar también advirtió que el Ejecutivo será “el único responsable por cualquier hecho trágico que haya que lamentar” durante la movilización y recordó que ya se presentaron denuncias ante organismos internacionales por el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones anteriores.

En cuanto a la reforma laboral, el dirigente de ATE la definió como “esclavista” y cuestionó la intención del oficialismo de avanzar con un tratamiento exprés en el Congreso. “La única manera de acumular fuerza que tenemos los trabajadores es estando en la calle. Esto se resuelve en la calle”, remarcó.

Desde el sindicato señalaron que la iniciativa impacta sobre más de 70.000 trabajadores de organismos públicos alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo y alertaron que profundiza la precarización laboral, especialmente a partir de los cambios propuestos en la figura del monotributo.