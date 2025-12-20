La prioridad de la derecha no siempre aplica: 8 casos que todo conductor debe saber para evitar accidentes de tránsito
Desde señales de tránsito hasta peatones y trenes, estos escenarios modifican la regla general de la Ley de Tránsito en Argentina. Conocer cuándo se pierde la prioridad es clave para conducir de manera segura y evitar conflictos viales.
En Argentina, la regla general de tránsito establece que los conductores que circulan por la derecha tienen prioridad de paso. Sin embargo, la realidad del tránsito urbano y las distintas situaciones viales hacen que esta regla no siempre se aplique de manera absoluta. Conocer las excepciones a esta norma es clave para prevenir accidentes y conflictos en la vía pública.
Según el Artículo 41 de la Ley de Tránsito 24.449: “PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta…”. A pesar de lo que indica el texto legal, la práctica demuestra que existen situaciones donde la prioridad se pierde.
Ocho casos en los que la prioridad no la tiene quien circula por la derecha
Caso 1: cuando un vehículo observa que el auto a su derecha encendió la señal de giro, el conductor que circula por la izquierda tiene prioridad de paso y puede continuar recto.
Caso 2: la señalización vial puede alterar la prioridad. Señales como “Ceda el Paso” o “Pare” obligan al vehículo que circula por la derecha a detenerse.
Caso 3: los trenes y metrotranvías siempre tienen prioridad. Los vehículos deben detenerse al aproximarse a las vías y esperar a que no haya riesgo de colisión.
Caso 4: vehículos de emergencia con sirenas y balizas encendidas, como ambulancias o autobombas, tienen prioridad incluso sobre quienes circulan por la derecha.
Caso 5: al ingresar o cruzar una semiautopista, se debe ceder el paso a los vehículos que ya circulan. La Ley de Tránsito distingue entre semiautopistas y autopistas: la primera permite cruces a nivel, mientras que la segunda tiene calzadas separadas y acceso limitado.
Caso 6: si un peatón cruza o está por cruzar la calle, los vehículos deben detenerse hasta que concluya el cruce.
Caso 7: en las rotondas, la prioridad corresponde a los conductores que circulan dentro o intentan salir, incluso sobre quien desea ingresar desde la derecha.
Caso 8: otras situaciones en las que se pierde la prioridad de la derecha incluyen:
- Ingresar desde una calle de tierra a una pavimentada.
- Circular al costado de vías férreas frente a un vehículo que cruza un paso a nivel.
- Detenerse o girar para ingresar a otra vía.
- Conducir vehículos con animales o de tracción a sangre.
Conocer estas excepciones es esencial para manejar de manera responsable y segura, respetando tanto la ley como la seguridad de peatones y otros conductores. Comprender cuándo se pierde la prioridad de la derecha puede marcar la diferencia entre evitar un accidente o verse involucrado en él.