Cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en Nochebuena y Navidad en el AMBA: los detalles de cada uno

Como ocurre habitualmente cada año, los transportes públicos adaptarán su cronograma para las fiestas de fin de año, por lo que se recomienda a los usuarios planificar con anticipación sus traslados.

Colectivos, trenes y subtes en Nochebuena y Navidad.

Los servicios de colectivos, trenes y subtes funcionarán con horarios especiales este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con motivo de la de las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

Como ocurre habitualmente cada año, los transportes públicos y los taxis adaptarán su cronograma para las fiestas de fin de año, por lo que se recomienda a los usuarios planificar con anticipación sus traslados.

Colectivos y trenes con frecuencias reducidas en Nochebuena y Navidad

Los colectivos y trenes funcionarán con frecuencias reducidas en Nochebuena y Navidad. Foto: NA (Claudio Fanchi)

Durante Nochebuena, los colectivos tendrán horarios diferenciados según cada empresa, con una reducción progresiva de las frecuencias hacia la noche. En Navidad, se ajustará al cronograma de domingos y feriados, con menor cantidad de unidades en circulación.

Los trenes que circulan en el AMBA funcionarán el martes 24 con el horario correspondiente a los días sábados. El jueves 25 de diciembre, el esquema será el de domingos y feriados, con frecuencias reducidas en la mayoría de las líneas.

Subtes y Premetro con horarios especiales en Nochebuena y Navidad

Los subtes y el premetro funcionarán con horarios especiales. Foto: buenosaires.gob

Las líneas A, B, C, D, E y H del subte, junto con el Premetro, prestarán servicio el miércoles 24 de diciembre desde las 06:00 hasta las 21:38 horas. En tanto, el jueves 25 de diciembre el servicio operará con el cronograma habitual de feriados.

Taxis y remises

Los taxis y remises trabajarán conforme a lo dispuesto por cada empresa o sindicato. No obstante, se prevé una disminución considerable de vehículos disponibles, especialmente durante las primeras horas de los festejos navideños.

Recolección de basura

En Nochebuena no habrá servicio de recolección de basura, por lo que se solicita a los vecinos no sacar los residuos ese día. El servicio se restablecerá con normalidad el jueves 25 de diciembre, durante la jornada de Navidad.

¿Cómo funcionarán los estacionamientos?

El miércoles 24 de diciembre el estacionamiento funcionará con normalidad. Foto: GCBA.

El miércoles 24 de diciembre el estacionamiento funcionará con normalidad. En calles, estará permitido estacionar de ambos lados durante las 24 horas. En avenidas, se podrá estacionar de 21:00 a 07:00 en días hábiles.

El jueves 25 de diciembre rige el cronograma de feriados: estará permitido estacionar en avenidas y no tendrá vigencia el estacionamiento medido.