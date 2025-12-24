Trenes, colectivos, bancos y hospitales: cómo funcionarán los servicios públicos durante Nochebuena y Navidad en CABA

Este 24 y 25 de diciembre, la mayoría de los servicios operarán con normalidad, aunque lo harán con horarios especiales. Por eso, se recomienda prestar atención a los cambios previstos para ambos días. Todos los detalles, en la nota.

Cómo funcionarán los servicios públicos durante Nochebuena y Navidad en CABA

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para festejar otra Nochebuena y Navidad y, en ese contexto, se dio a conocer cómo será el cronograma de los servicios diarios como, por ejemplo, hospitales, educación, administración pública, el transporte y el estacionamiento, durante estas dos jornadas de festividad.

Este 24 y 25 de diciembre la mayoría de los servicios funcionarán, pero habrá un itinerario distinto, por lo que hay que prestar atención sobre qué ocurrirá estos dos días.

Cómo funcionarán los servicios en Nochebuena y Navidad

Colectivos

Respecto a la información que trascendió, los colectivos este 24 de diciembre funcionan con cronograma de fin de semana, lo que significa que la frecuencia se verá afectada.

Esto mismo sucederá durante Navidad, aunque se estima que el horario de espera será aún mayor.

Colectivos. Foto: NA

Trenes

La línea Belgrano Sur funciona este miércoles 24 de diciembre con horario de sábado, mientras que la línea Mitre tendrá un escenario similar para la jornada de hoy y el 25 de diciembre será como domingos y feriados.

Lo mismo ocurrirá con las líneas Roca y Sarmiento, menos la San Martín que en Nochebuena funciona como día hábil.

Subte

Acerca del subte, el Gobierno porteño dio a conocer cuándo finalizará el recorrido cada línea este 24 de diciembre y para Navidad.

La línea A informó que el último servicio desde San Pedrito a Plaza de Mayo-Casa Rosada será a las 21:06 horas, mientras que en la otra cabecera a las 21:32 horas.

Algo parecido va a suceder con la línea B que el último servicio desde Rosas a Leandro N. Alem ocurrirá a las 21.02 y desde Leandro N. Alem a Rosas a las 21:32 horas.

En la línea C el último tren llegará a Retiro a las 21:35 y a Constitución a las 21:48 horas.

Sobre la línea D se anunció que a Catedral el último tren arribará a las 21:07 y a Congreso de Tucumán a las 21:38 horas.

La línea E a Retiro se espera a las 21:00 y en Plaza de los Virreyes-Eva Perón a las 21:32 horas.

Para la línea H indicaron que el último servicio desde Hospitales a Facultad de Derecho será a las 21:54 y a Hospitales a las 21:32 horas.

Subte Foto: Gobierno de la Ciudad

Premetro

Último servicio desde Intendente Saguier a Centro Cívico : 21:07 horas

Último servicio desde Centro Cívico a Intendente Saguier : 21:38 horas

Último servicio desde Intendente Saguier a General Savio: 20:55 horas

Último servicio desde General Savio a Intendente Saguier: 21:27 horas

Sobre Navidad, el subte y el Premetro funcionará con horario de feriado.

Hospitales

En todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires habrá guardias y áreas críticas las 24 horas.

Los consultorios externos, los vacunatorios, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y los Centros Médicos Ambulatorios de Referencia (CEMAR) estarán cerrados.

Educación

Los colegios, tanto la parte educativa como administrativa, permanecerán cerrados en las dos festividades.

Administración pública

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Rentas y las sedes comunales permanecerán cerradas en ambas jornadas.

Este miércoles 24 de diciembre solo abrirá de 8 a 12 horas el Registro Civil.

Recolección de residuos

Cómo ocurrió en otros años, la recolección de residuos no presta servicio en Nochebuena, pero sí lo hará, de manera habitual, durante Navidad.

Camión de recolección de residuos en la Ciudad

Estacionamiento

Al tratarse de un día donde la gente sale con su auto, la Ciudad comunicó que estará permitido estacionar sobre avenidas y calles donde normalmente se prohíbe de lunes a viernes entre las 7 y las 21 horas.

Sobre el estacionamiento medido, las autoridades destacaron que no tendrá vigencia en ninguno de los dos días.

Bancos

Suele suceder que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso asueto para el personal los días 24 y 31 de diciembre y extendió la invitación a todas las entidades financieras y cambiarias del país y esta no es la excepción, por lo que no habrá bancos en Nochebuena y Navidad.

Controles

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires agregará 30 puestos de control de alcoholemia durante la noche del 24 de diciembre.