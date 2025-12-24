Nuevos horarios: así queda la venta de alcohol en Navidad y Año Nuevo en Provincia y Ciudad de Buenos Aires

Cuáles son los horarios permitidos para la venta de bebidas alcohólicas en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires durante Navidad y Año Nuevo, según la reglamentación vigente.

Bebidas alcohólicas. Foto: Unsplash

Diciembre es un mes de mucho calor en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. A las altas temperaturas, se le suma el festejo de las celebraciones navideñas, propio de esta época del calendario. En este contexto, la compra de bebidas alcohólicas para las fiestas puede quedar relegada al último momento. Por eso, más de uno se pregunta hasta qué hora se vende alcohol en Navidad y Año Nuevo. La normativa tuvo un cambio reciente que facilita la planificación de las celebraciones.

Hasta qué horario se puede comprar alcohol en la provincia de Buenos Aires

Se trata de una de las dudas más consultadas durante todo el año, pero que en estas fechas adquiere un valor especial. Lo cierto es que, desde el lunes 1° de diciembre, la compra de bebidas alcohólicas está permitida hasta las 23 horas en la provincia de Buenos Aires.

Así lo indica la ley provincial 15.109, sancionada en diciembre de 2018, que prevé un ajuste en la reglamentación para la temporada alta. Desde el inicio de diciembre y hasta el 30 de abril, la venta de bebidas alcohólicas está permitida entre las 10 y las 23 horas.

Latas de cerveza. Foto: Unsplash.

El horario rige tanto para compras presenciales, venta con envío a domicilio y servicios de delivery, y representa una ampliación del régimen habitual que rige el resto del año, y se extiende hasta las 21 horas.

La razón que impulsa esta normativa responde a criterios de control del consumo problemático y ordenamiento urbano, una discusión que atraviesa distintas gestiones provinciales hace más de una década y aún no genera consenso unánime.

Hasta qué horario se puede comprar alcohol en la Ciudad de Buenos Aires

Vinos; bebidas alcohólicas. Foto: Unsplash.

En la ciudad porteña otra normativa regula la venta de alcohol, por lo que los horarios difieren de un lado u otro de la General Paz. Esta ley se sancionó en 2009 y es la número 3.361.

Según indica la reglamentación, la venta de bebidas alcohólicas en comercios está habilitada entre las 8 de la mañana y las 22 horas. No hay cambios por temporada de verano.

Sin embargo, en caso de que la compra sea por delivery, el horario se extiende hasta la medianoche, es decir, las 00:00. De todos modos, existe una exigencia clave para los comercios, debe verificar que el comprador sea mayor de 18 años, tal como lo exige la Ley Nacional 24.788, que prohíbe la venta de alcohol a menores en todo el país.