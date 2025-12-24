Trabajar en Navidad: cómo se organizan los feriados en Argentina y el mundo, y quiénes no pueden tomarse descanso

Mientras millones de personas celebran en familia, sectores clave mantienen su actividad durante Navidad. Cómo se regulan los feriados en distintos países y qué establece la ley laboral en Argentina para quienes deben trabajar el 25 de diciembre.

Quiénes trabajan en Navidad y cómo se paga el feriado en Argentina y el resto del mundo. Foto: Grok AI.

La imagen tradicional de la Navidad suele estar ligada a mesas familiares, brindis, regalos y descanso. Sin embargo, para una gran parte de la población mundial, estas fechas no implican una pausa en la rutina laboral.

En hospitales, calles, aeropuertos, hoteles y comercios, miles de personas continúan trabajando para que las celebraciones puedan desarrollarse con normalidad. A continuación, te contamos cuáles son los rubros que mantienen actividad laboral mientras el resto festeja.

Los sectores que no se detienen en Navidad

Entre los rubros que mantienen actividad plena durante Nochebuena y Navidad, se destacan:

Salud : médicos, enfermeros, personal administrativo y choferes de ambulancias cumplen guardias permanentes en hospitales y clínicas.

Seguridad y emergencias : policías, bomberos y fuerzas de seguridad refuerzan operativos para prevenir incidentes y responder ante urgencias.

Transporte : choferes de colectivos, taxis, trenes y personal aeroportuario aseguran la movilidad durante uno de los momentos de mayor circulación del año.

Turismo y gastronomía : hoteles, restaurantes y servicios vinculados al ocio trabajan a máxima capacidad con cenas especiales y eventos.

Comercio: empleados de supermercados, shoppings y tiendas atienden la alta demanda de compras de último momento.

Estos sectores suelen afrontar jornadas más extensas y exigentes compensadas, según el país, con pagos adicionales o días de descanso posteriores.

¿Cómo se regulan los feriados en otros países?

En Europa, los esquemas de descanso son muy dispares. Algunos países del este y del Mediterráneo concentran varios feriados consecutivos entre Navidad y Reyes, mientras que en otros, como Alemania, el 24 de diciembre no es feriado y una parte de los trabajadores continúa su jornada laboral durante la tarde.

En cuanto a la remuneración, varios países del sur europeo contemplan bonificaciones especiales, como el llamado “decimotercer salario”, mientras que en otros casos los beneficios se otorgan por acuerdos colectivos o costumbre empresarial. En los últimos años, algunas economías centrales debatieron la reducción de feriados con el objetivo de aumentar la productividad.

En Estados Unidos, la dinámica también es mixta. Las disposiciones oficiales alcanzan principalmente al sector público, mientras que el sector privado (bancos, comercios y grandes cadenas) suele mantener la actividad, especialmente el 24 de diciembre. De este modo, el descanso pleno no es uniforme y depende del tipo de empleo.

El caso argentino: asuetos y feriados pagos

En Argentina, el Gobierno nacional estableció asuetos administrativos para el 24 y el 31 de diciembre, una medida que alcanza exclusivamente a la administración pública nacional. Para los trabajadores del sector privado, ambos días son laborables, salvo que cada empresa decida otorgar reducción horaria o descanso.

Distinta es la situación del 25 de diciembre y el 1° de enero, que sí son feriados nacionales. Según la Ley de Contrato de Trabajo, quienes deban prestar servicios en esas fechas tienen derecho a cobrar el día trabajado al doble de su valor habitual. Esta compensación busca reconocer el esfuerzo de quienes sostienen servicios esenciales durante las celebraciones.

La Navidad expone con claridad una realidad poco visible: mientras una parte de la sociedad celebra y descansa, otra continúa trabajando para garantizar seguridad, atención médica, transporte y abastecimiento.