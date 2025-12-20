Hoteles de lujo, comercios premium y rentabilidad: la ciudad argentina que comparan con Dubai por su crecimiento sin límites

El auge del litio y la llegada de inversiones millonarias transformaron a esta ciudad salteña en uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos del interior. Este crecimiento contrasta con la imagen que tenía la zona apenas una década atrás.

San Lorenzo Chico, en Salta. Foto: Proyecto Norte.

En el norte argentino, a pocos kilómetros de la ciudad de Salta, una zona que hasta hace poco conservaba un perfil casi rural atraviesa una transformación urbana sin precedentes.

San Lorenzo Chico se consolidó en los últimos años como uno de los polos de desarrollo inmobiliario más importantes del país, al punto de ser comparado con Dubai por su ritmo de crecimiento, la magnitud de las inversiones y la proliferación de proyectos de alto nivel.

San Lorenzo Chico, en Salta. Foto: La Gaceta.

El fenómeno no es casual. Argentina ocupa un lugar estratégico en el denominado “triángulo del litio”, junto a Bolivia y Chile, y la provincia de Salta se encuentra en el centro de esta revolución energética.

Iniciativas de gran escala, como las impulsadas por empresas internacionales como Ganfeng Lithium y Lithium Argentina, prevén inversiones cercanas a los 2.000 millones de dólares con el objetivo de ampliar la capacidad productiva en salares como Pastos Grandes y Pozuelos.

Este contexto minero generó un efecto derrame que se tradujo en la llegada de profesionales especializados, proveedores, empresas de servicios y capitales extranjeros. Como consecuencia, la demanda de viviendas, oficinas corporativas y servicios premium creció de manera sostenida, dando lugar a un boom inmobiliario que redefinió el perfil de San Lorenzo Chico.

Sector inmobiliario.

Según analistas del sector, la rentabilidad anual de los desarrollos inmobiliarios en la zona puede alcanzar hasta el 10% en dólares, un dato que despierta el interés de inversores tanto locales como internacionales. La estabilidad relativa del mercado, combinada con una economía diversificada que incluye minería, turismo y agricultura, refuerza el atractivo del área.

Uno de los proyectos más emblemáticos del nuevo San Lorenzo Chico es la construcción del primer Hotel Hilton Garden Inn del noroeste argentino, cuya apertura está prevista para 2027. El complejo ocupará más de 10.000 metros cuadrados y contará con 112 habitaciones, pileta, gimnasio, sauna y una terraza con bar diseñada para eventos corporativos y sociales.

A este desarrollo se suman proyectos mixtos como Tribeca, que combina estudios, lofts residenciales y módulos comerciales, con valores que parten desde los 1.700 dólares por metro cuadrado.

San Lorenzo Chico, en Salta. Foto: logrosprop.com.ar.

La oferta se completa con barrios cerrados como Las Achiras y complejos residenciales como La Trinidad, donde los departamentos destinados a renta pueden generar ingresos mensuales que rondan los 3.000 dólares.

La expansión de restaurantes gourmet, comercios de marcas premium y servicios de alto nivel terminó de consolidar a San Lorenzo Chico como un nuevo polo urbano que atrae tanto a inversores como a residentes en busca de calidad de vida, seguridad y cercanía con la naturaleza.

San Lorenzo Chico, en Salta. Foto: Facebook / Proyecto Norte.

La historia de San Lorenzo Chico

Este crecimiento contrasta con la imagen que tenía la zona apenas una década atrás. Hasta comienzos de la década de 2010, San Lorenzo Chico era un tranquilo corredor rural, ubicado entre la capital salteña y las yungas que anuncian el inicio del Valle de Lerma.

El punto de inflexión llegó en 2013, cuando los hermanos Beccar Varela, a través de la empresa Proyecto Norte, lanzaron Praderas de San Lorenzo, un barrio privado que introdujo un nuevo estándar de urbanización y servicios.

San Lorenzo Chico, en Salta. Foto: Facebook / El Punto Shopping.

Desde entonces, el desarrollo avanzó de manera sostenida, con la aparición de nuevos loteos, centros comerciales, emprendimientos turísticos y la instalación de compañías vinculadas a la industria del litio. Lo que comenzó como un proyecto aislado se transformó en un ecosistema urbano en plena expansión.

Actualmente, San Lorenzo Chico encarna uno de los ejemplos más claros de cómo la combinación entre recursos naturales estratégicos, planificación urbana e inversión privada puede redefinir el mapa económico y social del interior argentino, proyectando al norte del país como un actor clave en el desarrollo nacional.