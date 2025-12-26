Cambian dos icónicos colectivos de Ciudad de Buenos Aires: cuándo entra en vigencia

Dos líneas importantes de CABA tendrán un cambio, que ya fue oficializado a través del Boletín Oficial. Todos los detalles, en la nota.

Colectivos. Foto: NA

Un importante cambio en dos colectivos entrará en vigencia el 1° de enero de 2026. Se trata de líneas que concentran una gran cantidad de pasajeros diarios, por lo que cada modificación puede tener algún tipo de impacto.

Se trata de las líneas 25 y 84 de colectivos, que tendrán una modificación administrativa: pasarán a otra razón social, a pesar de que seguirá dentro de la órbita del Grupo DOTA.

Colectivo de la línea 84. Foto: X CiudaddeBondis

Según publicó la página especializada Ciudad de Bondis, días atrás salió en el Boletín Oficial el cambio de razón social. La empresa Tomás Guido se transferirá a TARSA, por lo que ambas líneas pasarán a esta firma.

En el artículo 2 de la Resolución 214, que publicó la Secretaría de Transporte de CABA en el Boletín Oficial, se explica: “La cesionaria, empresa TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A. deberá hacerse cargo de las consecuencias de cualquier sumario iniciado o a iniciarse con motivo de presuntas infracciones a las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de transporte por automotor, cometidas por la cedente, empresa GENERAL TOMAS GUIDO SACIF, como consecuencia de la prestación de los servicios cuya transferencia se autoriza”.

Colectivo de la línea 25. Foto: X CiudaddeBondis

Cambios en los colectivos 25 y 84

Cabe mencionar que este cambio oficializado días atrás no representará cambios en el recorrido, ni en el normal funcionamiento de ambos colectivos.

El 25 y el 84 son dos de los colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires, sin cruzar la General Paz.

Los recorridos de los colectivos 25 y 84

En detalle, la línea 25 circula entre Villa Devoto y La Boca, pasando por barrios porteños como Monte Castro, Floresta, Flores, Caballito, Parque Chacabuco, Parque Patricios y Barracas, entre otros.

Con respecto al 84, coincide en algunos sitios. Su inicio también tiene lugar en Villa Devoto y finaliza su camino en Constitución. Pasa también por Villa del Parque, La Paternal, Caballito, Almagro y San Cristóbal.

Colectivo de la línea 84. Foto: Redes sociales

Aumento de colectivos: cuánto costarán los boletos en enero de 2026

Líneas de la Ciudad de Buenos Aires

(Recorridos íntegramente dentro del territorio porteño)

0 a 3 km : $620,22

3 a 6 km : $689,17

6 a 12 km : $742,27

12 a 27 km: $795,40

Colectivos de la Provincia de Buenos Aires

0 a 3 km : $688,06

3 a 6 km : $766,50

6 a 12 km : $825,55

12 a 27 km : $884,66

Más de 27 km: $943,35

Líneas nacionales