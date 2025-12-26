Eléctrico, sustentable y con semáforos sincronizados: características y ventajas del Trambus, el nuevo transporte que unirá 8 barrios porteños

El Trambus T1 buscará consolidarse como una alternativa eficiente para viajar por la Ciudad de Buenos Aires. Contará con un carril exclusivo que le permitirá, con la onda verde del semáforo, reducir los tiempos de cada viaje de los vecinos.

El Trambus unirá ocho barrios porteños; contará con un carril exclusivo que le permitirá, con la onda verde del semáforo, reducir los tiempos de cada viaje. Foto: NA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorporará desde 2026 el nuevo sistema de Trambus T1, un medio de transporte público totalmente eléctrico que beneficiará a los vecinos de ocho barrios porteños.

Con recorrido definido, el Trambus T1 traerá un cambio importante para el usuario de la Ciudad por comodidad, tiempo y sustentabilidad, perfilándose como un cambio clave en la movilidad citadina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este innovador medio de transporte recorrerá ocho barrios y, sin la necesidad de atravesar el microcentro, unirá Nueva Pompeya, Aeroparque y Costanera Norte. Este será el primer ramal de autobuses eléctricos que, de forma directa, conectará ambas zonas en tiempo “récord”, ya que tendrá recorridos más rápidos y previsibles.

El Trambus contará con frecuencias de hasta cuatro minutos Foto: NA

¿Cuál es el objetivo principal del Trambus para los usuarios del transporte público de la Ciudad?

Si bien el objetivo es uno, implica dos partes fundamentales: el ahorro de tiempo en el viaje y, relacionado con ello, no tener que realizar combinaciones entre medios de transporte para movilizarse entre ambas zonas.

Trambus, el nuevo transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X @gcba

Algunas características y ventajas centrales del Trambus que unirá el sur y norte de la Ciudad

Es totalmente eléctrico y sustentable.

Tendrá un carril exclusivo.

Circulación más fluida.

Mejorará la regularidad del transporte público.

Paradas ubicadas a 500 metros permitirán que recorridos que actualmente superan 90 minutos bajen a menos de una hora.

En horas pico, se espera una frecuencia de cuatro minutos entre unidades.

Viaje directo entre Nueva Pompeya y Aeroparque .

Permitirá conexión con las líneas A, B, D, E y H del Subte .

Conexión con los ferrocarriles Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur.

Conexión con el Metrobús del Sur y de Juan B. Justo.

Tendrá tarifa integrada con el Subte y descuento automático al combinar ambos servicios.

Con ello, el Trambus T1 buscará consolidarse como una alternativa eficiente para viajar por la Ciudad de Buenos Aires.

El Trambus, el nuevo transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X

¿Cuáles son los barrios por los que pasará el Trambus?

En total son ocho los barrios por los cuales transitará el Trambus sin pasar por el microcentro. Los mismos son:

Parque Patricios.

Boedo.

Parque Chacabuco.

Almagro.

Caballito.

Villa Crespo.

Palermo.

Nueva Pompeya.

¿Cuál será la autonomía del Trambus?

Al ser totalmente eléctricas las unidades del Trambus, las mismas contarán con una autonomía de 270 kilómetros, reduciendo considerablemente el impacto ambiental y sonoro.

¿Cómo funcionará la onda verde con el Trambus?

Es uno de los aspectos más destacables del sistema, ya que la implementación de semáforos inteligentes con onda verde sincronizada permitirá acortar el tiempo del recorrido. En definitiva, es a través de la telemetría que los semáforos detectan la llegada del Trambus y extienden el tiempo de la luz verde hasta que la unidad cruce la intersección de las calles, priorizando así el transporte público y acortando los tiempos de viaje.

Además de los beneficios descriptos, en 2026 se prevé la construcción de más de 70 paradas en todo el recorrido y, en 11 de ellas, habrá servicios de guardado de bicicletas, lockers y puntos de retiro de envíos.