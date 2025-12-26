Un viral emotivo: un playero pasó la Nochebuena trabajando y su familia lo acompañó en una estación de servicio

Sucedió en Villa María, Córdoba y despertó la simpatía de todos los internautas. Cuál es su historia.

Un playero se hizo viral por el festejo con su familia en una estación de servicio en Nochebuena. Foto: Captura

Una historia de compañerismo y amor conmovió a los usuarios de las redes sociales el día de Navidad, luego de que se hiciera viral un video de un joven que tuvo que trabajar en Nochebuena en una estación de servicio de la ciudad de Villa María y fue sorprendido por su novia y su familia, que decidieron acompañarlo en la jornada nocturna.

El joven playero se llama Tomás, y es oriundo de Marcos Juárez. Según le contó a TN, le tocó trabajar durante el turno noche y que, ante la imposibilidad de celebrar en casa, pidió autorización para que su familia pudiera acercarse al lugar. “La estación se cerró y vino mi pareja con su familia a acompañarme”, relató.

Un playero se hizo viral por el festejo con su familia en una estación de servicio en Nochebuena. Foto: Captura

Ante esa situación, su novia Antonela decidió organizar una celebración especial y trasladar el espíritu navideño al lugar de trabajo de su pareja. Cerca de las 22 horas, cuando la estación cerró y quedó habilitada únicamente para emergencias, armaron una mesa improvisada con un verdadero banquete navideño para compartir juntos.

Allí, Antonela sumó a su madre y sus hermanas a la mesa de Navidad y este gesto tan auténtico como familiar se hizo viral. El momento quedó registrado en un video que rápidamente se difundió en redes sociales.

Cómo fue el festejo del playero en Villa María

En las imágenes se puede ver cómo la familia celebra la Navidad en plena estación de servicio, decorando el espacio y compartiendo la cena. Incluso, varias personas que pasaban por el lugar se acercaron a saludar y felicitar a la familia por la iniciativa.

Un playero se hizo viral por el festejo con su familia en una estación de servicio en Nochebuena. Fuente: TikTok @tomiamayaa

“Fue muy lindo todo el amor que se generó a través del video”, expresó Antonela, emocionada por la repercusión que tuvo la historia. El gesto no solo conmovió a miles de usuarios, sino que también se convirtió en un símbolo de acompañamiento y solidaridad en una fecha tan especial.