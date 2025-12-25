Ejército Argentino: el Gobierno prepara una reestructuración de las obras sociales a través del Ministerio de Defensa

El flamante ministro de Defensa en lugar de Petri anunciará la separación de la cobertura de salud de los militares de la de la Policía. Los detalles.

La Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa

El Gobierno nacional prepara un anuncio oficial sobre una restructuración profunda del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que implicará la separación de la cobertura de salud de los militares de la de los integrantes de la Policía. La decisión responde a una política más amplia de reorganización de los sistemas previsionales y de salud de las fuerzas estatales, con el objetivo de adecuar la administración de recursos y mejorar la atención de los afiliados.

La iniciativa, que se encuentra en etapa de definición técnica y legal, plantea la creación de dos sistemas diferenciados para la atención médica de quienes pertenecen a las Fuerzas Armadas y quienes integran las distintas fuerzas policiales del país. Hasta ahora, el IOSFA abarcaba de manera conjunta a ambos grupos, pero el Gobierno sostiene que la coexistencia de realidades y necesidades distintas hace necesario disponer de estructuras separadas que respondan con mayor precisión a las demandas de cada sector.

El teniente general se convirtió en el nuevo ministro de Defensa en lugar de Luis Petri. Foto: Página oficial del Gobierno

Autoridades de la cartera de Salud afirmaron que, en la práctica, la reestructuración buscará fortalecer las prestaciones y la gestión de cada obra social, con mecanismos administrativos y financieros individualizados para cada población afiliada. En ese sentido, explicaron que la reforma se inscribe en un plan más amplio de reorganización de sistemas de seguridad social y de atención de la salud en ámbitos estatales, que también toca otros regímenes específicos que dependen del sector público.

Si bien el esquema de ejecución todavía se está ultimando, fuentes oficiales señalaron que la intención es disponer de regímenes más eficientes y acordes con las particularidades de cada fuerza y que la separación no afectará los derechos adquiridos de los afiliados, ya que podrán mantener la cobertura que tenían, pero con una gestión descentralizada por sector. La medida se enmarca en una visión del Ejecutivo orientada a optimizar la administración de recursos públicos en servicios esenciales, con especial atención en ámbitos en los que confluyen prestaciones previsionales y de salud.

El Gobierno anunciará una reestructuración de las obras sociales. Foto: Misiones Online

Hasta el momento, desde el Ministerio de Defensa a cargo de Carlos Alberto Presti no se difundió el texto legal definitivo que habilitará la separación entre las dos obras sociales, aunque el anuncio oficial incluirá la exposición de motivos, los plazos de implementación y las estructuras de gobierno que estarán a cargo de cada una de las nuevas entidades. El objetivo declarado por el Gobierno es que la reorganización del IOSFA permita mejorar la calidad de la atención médica y la gestión de los recursos, al tiempo que se adapta a las necesidades diferenciadas de las fuerzas armadas y las policiales dentro del sistema de seguridad social argentino.