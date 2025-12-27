Un sistema antiaéreo muy avanzado: el único país de Sudamérica que tiene misiles S-300

Con el sistema ruso S-300 “Favorit”, este país cuenta con una de las tecnologías más poderosas del mundo para proteger su espacio aéreo.

Misiles que protegen el espacio aéreo.

Sudamérica tiene países como Brasil o Argentina en referencia de poderío militar, o eso se cree. Sin embargo, existe otra nación que destaca en defensa antiaérea, y tomó la delantera al tener misiles S-300: Venezuela.

Actualmente, es el único país de América Latina que cuenta con el sistema de misiles S-300 “Favorit”, una de las tecnologías de defensa más avanzadas del mundo.

El sistema de misiles de defensa antiaérea de Venezuela

Este sistema fabricado por la empresa rusa ALMAZ-ANTEI es considerado uno de los más potentes y sofisticados en su tipo. Diseñado para proteger el espacio aéreo ante ataques enemigos, el S-300 puede detectar, rastrear y destruir múltiples objetivos al mismo tiempo, incluyendo aviones de combate y misiles balísticos.

Sistema S-300 "Favorit" de misiles antiaéreo. Foto: Wikipedia.

Su alcance, que puede llegar hasta los 200 kilómetros, y su capacidad para actuar a gran altitud, lo convierten en un verdadero escudo aéreo.

La llegada de estos sistemas a Venezuela fue posible gracias a una estrecha cooperación militar entre Moscú y Caracas, consolidada durante el mandato de Hugo Chávez.

Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Venezuela adquirió tres unidades del S-300, además de otras tres del sistema Buk M2A y 11 del S-125, también de origen ruso. Todos estos sistemas fueron importados directamente desde Rusia como parte de un ambicioso plan de modernización de las Fuerzas Armadas venezolanas.

El S-300 VM, en particular, opera en conjunto con otros equipos también de fabricación rusa, como los misiles Buk-2M, los cañones antiaéreos ZU-23 y el sistema Pechora-2M. Esta combinación permite crear una defensa en capas, capaz de enfrentar amenazas aéreas de diferente tipo y complejidad.

Venezuela: el único país sudamericano con misiles de defensa antiaérea

Una sola batería del S-300 puede rastrear hasta 100 objetivos simultáneamente y atacar hasta 24 de ellos al mismo tiempo, lo que le otorga una ventaja estratégica significativa. Su presencia convierte a Venezuela en el único país de la región con capacidad real para interceptar amenazas aéreas complejas con tecnología de última generación.

Venezuela es el único país en Sudamérica con protección aérea. Foto: Unsplash.

En un continente donde los presupuestos de defensa suelen ser limitados y las prioridades militares varían, la existencia de un sistema como el S-300 en Venezuela marca una diferencia notable. Más allá del simbolismo político, representa una apuesta por la disuasión y la defensa del espacio aéreo, en un contexto geopolítico donde los equilibrios de poder están en constante transformación.