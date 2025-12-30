Cortes masivos de luz afectan a miles de familias del AMBA en vísperas de Año Nuevo: las zonas perjudicadas en plena ola de calor

En vísperas de Año Nuevo, los cortes de luz volvieron a afectar a miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Durante este martes 30 de diciembre el pico superó los 40.000 hogares sin suministro eléctrico durante la tarde, mientras el termómetro registraba más de 35 grados en el marco de la intensa ola de calor que azota al país.

Según los registros del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el momento más crítico se dio a las 16.30, cuando 45.347 usuarios estaban sin luz. De ese total, 42.957 correspondían al área atendida por Edesur y 2.390 a la de Edenor.

Horas antes, cerca de las 15, los cortes superaban los 10.671 casos, en su mayoría del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Las interrupciones fueron en aumento desde la mañana, en un contexto marcado por la demanda eléctrica a causa de la ola de calor.

Cortes de luz, hora por hora. Foto: ENRE

Las zonas más afectadas por los cortes de luz

El relevamiento difundido por el ENRE indicó que, además de distintos barrios porteños, los cortes de Edesur se extendieron por:

Quilmes

Lomas de Zamora

Lanús

Berazategui

Ezeiza

Almirante Brown

En el caso de Edenor, las interrupciones se sintieron -entre otros puntos- en:

Morón

Moreno

Merlo

La Matanza

San Isidro

Tigre

Vicente López

San Miguel

Cortes de luz en el AMBA. Foto: NA.

Pasadas las 20.20, la cantidad de usuarios sin luz era de 37.634, de los cuales 33.212 pertenecían a Edesur y 4.422 a Edenor.

Recomendaciones frente a la ola de calor

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: