Transporte público, hospitales y bancos: cómo funcionarán los servicios durante Año Nuevo en CABA

Este 31 de diciembre y 1 de enero, la mayoría de los servicios operarán con normalidad, aunque lo harán con horarios especiales. Por eso, se recomienda prestar atención a los cambios previstos para ambos días. Todos los detalles, en la nota.

Obelisco, Buenos Aires. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para festejar Año Nuevo y, en ese contexto, se dio a conocer cómo será el cronograma de los servicios diarios como, por ejemplo, hospitales, educación, administración pública, el transporte y el estacionamiento, durante estas dos jornadas de festividad.

Este 31 de diciembre y 1 de enero la mayoría de los servicios funcionarán, pero habrá un itinerario distinto, por lo que hay que prestar atención sobre qué ocurrirá estos dos días.

Cómo funcionarán los servicios en Año Nuevo

Colectivos

Este miércoles 31 de diciembre, los colectivos funcionarán con frecuencia normal, aunque por la noche podría bajar la frecuencia por los festejos de Año Nuevo. Para el 1 de enero circularán con horario de feriado.

Colectivos. Foto: NA

Trenes

Línea Roca

31 de diciembre: funcionará con cronograma de sábado

1 de enero: funcionará como domingo y feriado

Línea Sarmiento

31 de diciembre: funcionará con cronograma de sábado

1 de enero: funcionará como domingo y feriado

Línea San Martín

31 de diciembre: funcionará con cronograma de día hábil

1 de enero: funcionará como feriado

Línea Mitre

31 de diciembre: funcionará con cronograma de sábado

1 de enero: funcionará como domingo y feriado

Línea Belgrano Sur

31 de diciembre: funcionará con cronograma de sábado

1 de enero: funcionará como domingo y feriado

Tren Roca, trenes. Foto: NA.

Subte

Los horarios de cada línea para este 31 de diciembre:

Línea A

San Pedrito – Plaza de Mayo/Casa Rosada: primero 06:00 / último 21:06

Plaza de Mayo/Casa Rosada – San Pedrito: primero 06:00 / último 21:32

Línea B

J. M. Rosas – Urquiza / Leandro N. Alem: primero 06:00 / último 21:02

Leandro N. Alem – J. M. Rosas: primero 06:00 / último 21:32

Línea C

Constitución – Retiro: primero 06:00 / último 21:35

Retiro – Constitución: primero 06:00 / último 21:48

Línea D

Congreso de Tucumán – Catedral: primero 06:00 / último 21:07

Catedral – Congreso de Tucumán: primero 06:00 / último 21:38

Línea E

Plaza de los Virreyes – E. Perón: primero 06:00 / último 21:00

E. Perón – Plaza de los Virreyes: primero 06:00 / último 21:32

Línea H

Hospitales – Facultad de Derecho/J. Lanteri: primero 06:00 / último 21:54

Facultad de Derecho/J. Lanteri – Hospitales: primero 06:00 / último 21:32

Además, @basubte informó que este 1 de enero el subte funcionará con horario de feriado.

Premetro

Intendente Saguier – Centro Cívico: primero 06:00 / último 21:07

Centro Cívico – Intendente Saguier: primero 06:00 / último 21:38

Intendente Saguier – General Savio: primero 06:00 / último 20:55

General Savio – Intendente Saguier: primero 06:00 / último 21:27

Hospitales

En todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires habrá guardias y áreas críticas las 24 horas.

Los consultorios externos, los vacunatorios, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y los Centros Médicos Ambulatorios de Referencia (CEMAR) estarán cerrados.

Educación

Los colegios, tanto la parte educativa como administrativa, permanecerán cerrados en las dos festividades.

Administración pública

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Rentas y las sedes comunales permanecerán cerradas en ambas jornadas.

Este miércoles 31 de diciembre solo abrirá de 8 a 12 horas el Registro Civil.

Recolección de residuos

El 31 de diciembre no habrá recolección, mientras que el 1 de enero el servicio funcionará de manera habitual.

Recolección de residuos en las fiestas Foto: Gobierno CABA

Estacionamiento

Al tratarse de un día donde la gente sale con su auto, la Ciudad comunicó que estará permitido estacionar sobre avenidas y calles donde normalmente se prohíbe de lunes a viernes entre las 7 y las 21 horas.

Sobre el estacionamiento medido, las autoridades destacaron que no tendrá vigencia en ninguno de los dos días. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas.

Bancos

Suele suceder que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso asueto para el personal el 31 de diciembre y extendió la invitación a todas las entidades financieras y cambiarias del país y esta no es la excepción, por lo que no habrá bancos.

Controles

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires agregará 30 puestos de control de alcoholemia durante la noche del 31 de diciembre.