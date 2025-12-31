Mercado Libre lanzó el Ticket de Regalo: cómo se utiliza y cuáles son sus beneficios

Esta nueva modalidad cambia la forma de regalar obsequios en Navidad y pretende ser una solución ante la alta demanda.

Regalos sustentables Foto: Freepik

Muchas personas en vísperas de Navidad compraron su regalo de forma online, ya que es una forma fácil y dinámica de elegir productos. Por este motivo y, ante la alta demanda que presentaron las plataformas web, Mercado Libre presentó el Ticket de Regalo, una herramienta que intenta simplificar el cambio de productos en caso de que el usuario así lo requiera.

Esta nueva opción de la plataforma permite que quien recibe un regalo pueda gestionarlo de manera independiente, sin necesidad de comunicarse con la persona que realizó la compra. La compañía explicó que el objetivo de esta nueva opción es reducir la fricción de la etapa de post compra y mejorar la experiencia del comprador y del destinatario de ese regalo.

Mercado Libre permite cambiar el regalo de Navidad sin intermediarios Foto: Freepik.

Qué es el Ticket de Regalo de Mercado Libre

El Ticket de Regalo es una función que se activa al momento de realizar una compra dentro de la plataforma. Una vez seleccionada, el sistema genera un comprobante digital que el comprador puede compartir o imprimir para entregar junto con el obsequio.

Este ticket habilita al destinatario a iniciar un cambio sin acceder a la cuenta ni a los datos personales del comprador. De esta manera, el proceso se vuelve más simple, privado y autónomo.

La herramienta pretende ser crucial para facilitar el cambio y la devolución de los regalos. Pero no incluye opciones como envoltorios especiales, dedicatorias, mensajes personalizadas o atención las 24 horas. Su objetivo, es agilizar el trámite de intercambio con la menor cantidad de intermediarios posibles. Pero ¿cómo funciona?

Mercado Libre. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Elegir el producto

El comprador selecciona el artículo que quiere regalar dentro de Mercado Libre, como en cualquier compra habitual.

Activar el Ticket de Regalo

Antes de finalizar la compra, debe marcar la opción “Ticket de Regalo”. Esta función es opcional y no tiene costo adicional.

Confirmar la compra

Una vez completado el pago, el ticket queda automáticamente disponible en la app o en la versión web de Mercado Libre.

Entregar el regalo con el ticket

El comprador puede compartir el ticket en formato digital o imprimirlo y entregarlo junto con el regalo. No incluye datos personales ni información de la cuenta.

Iniciar el cambio

Si el destinatario desea cambiar el producto, puede hacerlo usando el ticket, sin necesidad de contactar al comprador original.

Generación del cupón

Tras completar el trámite de devolución, el sistema emite un cupón por el valor total del producto.

Usar el cupón

El cupón tiene una vigencia de 30 días, debe usarse en una sola compra y puede aplicarse a cualquier producto disponible en Mercado Libre. Si el nuevo artículo cuesta más, se paga la diferencia con los medios habituales.