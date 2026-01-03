Por las obras del Trambus: un icónico colectivo que une el Conurbano con CABA ya no se detiene en una sus principales paradas

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtieron que se anuló uno de los puntos claves del recorrido de una línea.

El transporte público, y en especial el colectivo, es uno de los medios más utilizados por el grueso de los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En este marco, cada cambio, por más pequeño que sea, representa complicaciones para trasladarse y nuevos planes.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad llevaron adelante un cambio obligado, producto de las obras que se desarrollan para poner en funcionamiento el Trambus, el nuevo transporte de CABA.

Cambia un colectivo de CABA

Según reportó un usuario de X y compartió la cuenta especializada Ciudad de Bondis, hay una omisión en una importante línea de colectivos, que cruza la General Paz y tiene un extenso recorrido.

Se trata del colectivo 103, que tiene una parada fundamental afectada por el desarrollo del Trambus. El reporte indica que la detención que realizaba habitualmente en la intersección de Av. Rivadavia y Av. La Plata fue anulada, al menos de manera momentánea.

No hubo una confirmación de cuándo volverá a estar activa por parte del aviso del GCBA, aunque revelaron al sitio que deben dirigirse los pasajeros que no están al tanto de la modificación.

La parada que toma a los viajantes es la que está ubicada sobre Av. Rivadavia, a pocos metros de la calle Pringles. Esta detención se encuentra a dos cuadras del cruce Rivadavia y La Plata.

El recorrido del 103

El trayecto de la línea 103 de colectivo es extenso, con su comienzo en la estación de Tapiales, en el partido de La Matanza, en el oeste del Conurbano. Su final se da en plena capital, en Puerto Madero.

Algunas de las localidades bonaerenses que atraviesa antes de ingresar a CABA son Villa Madero y Villa Insuperable, donde finalmente cruza la Avenida General Paz y comienza su recorrido porteño.

Circulando a través de la Avenida Eva Perón, cruza Mataderos, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco y Flores, aunque luego comienza a moverse por Caballito, Almagro, Balvanera y Monserrat, para terminar en Puerto Madero.

Más detalles de la línea 103 de colectivos

Los tres ramales que tiene el 103 son Universidad Católica Argentina (Puerto Madero), Aduana y Estación Tapiales.

El colectivo pertenece a la empresa Transportes Quirno Costa, que tiene su base en las cercanías de la estación de Tapiales, perteneciente a la línea Belgrano Sur.