No solo medialunas de Atalaya: 3 paradas deliciosas para comer los mejores sanguches en la Ruta 2 camino a la Costa Atlántica

No siempre hay ganas de hacer fila o de comer algo dulce camino a la playa. En esos casos, existen puestos de comida y restaurantes sobre la ruta que nunca fallan y se destacan por sus sanguches salados, sabrosos y rendidores.

La Matera en Lezama ofrece sanguches deliciosos y abundantes. Foto: Instagram @lamateralezama

A la hora de planificar las vacaciones, la Costa Atlántica se consolida como uno de los destinos favoritos de los argentinos. Pero el descanso no empieza al llegar: las vacaciones arrancan desde el momento en que nos subimos al auto. Por eso, para hacer más llevadero el viaje, la Ruta 2 ofrece algunas paradas imperdibles donde comer sanguches bien abundantes, ideales para acompañar con unos buenos mates.

Lo primero que suele venir a la mente son las clásicas medialunas de Atalaya, una parada obligada para muchos. Sin embargo, no siempre hay ganas de hacer fila o de comer algo dulce. En esos casos, existen puestos de comida y restaurantes sobre la ruta que nunca fallan y se destacan por sus sanguches salados, sabrosos y rendidores.

Ya sea que viajes con amigos, en pareja o en familia, sumar una de estas paradas al recorrido puede transformar el trayecto en parte del plan. Hay propuestas para todos los paladares, desde opciones tradicionales hasta alternativas con un giro más gourmet, ideales tanto para la ida como para el regreso.

Vacaciones en la Costa Atlántica: los mejores sanguches de la Ruta 2

La Matera – Lezama

Ubicado en el kilómetro 157 de la Ruta 2, en sentido hacia la Costa Atlántica, abre todos los días de 10 a 22.30. Se encuentra junto a una plaza con bancos y árboles, un entorno ideal para descansar un rato antes de volver a la ruta.

Su especialidad son los sánguches de gran tamaño, disponibles en versiones frías y calientes, con rellenos de carne, pollo o jamón y queso, entre otros. Un dato clave para quienes no quieren perder tiempo: se pueden encargar con anticipación a través de redes sociales y pasar a retirarlos sin hacer fila.

Entre Pueblos – Chascomús

Este local se encuentra en el kilómetro 122 de la Ruta 2, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Atiende de lunes a miércoles de 9 a 21, y de jueves a domingo extiende su horario hasta las 23. Su estética recuerda a los clásicos almacenes de campo y ofrece una amplia variedad de sánguches preparados en el momento.

Dónde comer los mejores sanguches de la Ruta 2. Foto: Instagram @parador_entrepueblos

Uno de sus sellos distintivos es el pan tostado, que le aporta una textura particular a cada preparación. Las porciones son generosas y los precios accesibles. Además, permite elegir opciones del menú o armar el sánguche a gusto.

Café Que Va – Castelli

A la altura del kilómetro 174,5 de la Ruta 2, mano a la Costa Atlántica, funciona de jueves a lunes de 8 a 19. Se trata de una propuesta diferente a los paradores tradicionales: una cafetería de especialidad con pastelería, tostados, bruschettas y una cuidada selección de bebidas.

Cafe Que Va se encuentra a la altura del kilómetro 174,5 de la Ruta 2. Foto: Instagram @cafequeva

Sus sánguches en pan de figazza se destacan por combinaciones poco convencionales. Hay opciones con jamón crudo, queso crema, rúcula y orégano, y otras con sabores bien argentinos como cuadril, huevo, morrón y cebolla crocante. Todo se puede acompañar con café de calidad, ideal para seguir viaje con energía.

Si ya estás planificando el viaje a la costa con familia, amigos o pareja, sumá una de estas paradas en tu itinerario para disfrutar en el camino de ida o de vuelta. Hay opciones para todos los gustos, desde las más tradicionales hasta las novedades gourmet, y ninguna decepciona.