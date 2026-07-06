El Aeropuerto de Ezeiza cierra una de sus pistas: cómo operará cada aerolínea y qué pasará con los vuelos

Entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, el aeropuerto funcionará con una sola pista operativa. Varias aerolíneas cancelarán vuelos directos y otras incorporarán escalas técnicas para mantener sus servicios. Foto: Foto generada con IA

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, afrontará uno de los cambios operativos más importantes de los últimos años. Entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, una de sus pistas permanecerá fuera de servicio por obras de rehabilitación, una situación que obligará a las aerolíneas a reorganizar sus operaciones y modificar parte de su programación habitual.

Aunque el aeropuerto continuará funcionando durante ese período, la reducción de la capacidad operativa impactará especialmente en los vuelos internacionales de largo alcance. Como consecuencia, 14 aerolíneas dejarán de operar temporalmente en Ezeiza, mientras que 16 compañías mantendrán sus servicios, aunque en varios casos deberán incorporar escalas técnicas o reprogramar sus itinerarios.

A continuación, el detalle de cómo operará cada empresa aérea durante el cierre parcial de la pista.

Así operará cada aerolínea durante las obras en Ezeiza

Cuadro explicativo sobre cómo operará cada aerolínea, con frecuencias y observaciones a tener en cuenta. Foto: Canal26.com.

¿Por qué se cierra una de las pistas de Ezeiza?

La medida responde a un ambicioso plan de modernización impulsado por Aeropuertos Argentina. Durante esas semanas se rehabilitará la pista secundaria 17-35 y se realizarán trabajos sobre su intersección con la pista principal 11-29, que será la única habilitada para las operaciones.

Como consecuencia, la longitud operativa de la pista principal se reducirá de 3.300 a 1.850 metros, una limitación que afecta principalmente a los aviones de fuselaje ancho utilizados en rutas internacionales de larga distancia, como los Boeing 777, Boeing 787 y Airbus A330, que requieren mayor recorrido para despegar con carga completa.

Para mantener la seguridad y la operatividad, varias compañías deberán reducir el peso de sus aeronaves o incorporar escalas técnicas para reabastecer combustible antes de continuar hacia sus destinos finales.

Gráfico de configuración temporal RWY 11/29 con umbral 29 desplazado en el Aeropuerto de Ezeiza. Foto: ANAC Argentina.

Una inversión de US$ 110 millones para modernizar el principal aeropuerto del país

Las obras forman parte de un programa de inversión cercano a los 110 millones de dólares, destinado a incrementar la capacidad operativa de Ezeiza y mejorar la experiencia de los pasajeros.

El proyecto incluye la construcción de la nueva plataforma Golf, con capacidad para siete aeronaves de fuselaje estrecho, la repavimentación de calles de rodaje, la renovación del sistema de balizamiento y nuevos módulos de mantenimiento.

Además, la terminal incorporará cinco nuevas puertas de embarque, alcanzando un total de 12, sumará 3.500 metros cuadrados de área de preembarque y modernizará sus sistemas tecnológicos con nuevos puestos de check-in, self check-in, self bag drop y controles biométricos, en línea con los estándares internacionales de la industria aérea.