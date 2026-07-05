Megaproyecto ferroviario: el nuevo tren universitario que promete beneficiar a más de 100.000 personas en Buenos Aires

La Universidad Nacional de La Plata impulsa una nueva etapa del Tren Universitario con el objetivo de mejorar la conectividad y fortalecer el transporte ferroviario en la capital bonaerense. Foto: Argentina.gob.ar | UNLP.

La ciudad de La Plata se prepara para dar un nuevo paso en materia de transporte público. La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) impulsa la tercera etapa de ampliación del Tren Universitario, un proyecto que busca extender el recorrido actual hasta la localidad de Los Hornos y transformar la movilidad cotidiana de más de 100.000 personas.

La iniciativa representa una apuesta estratégica para mejorar la conectividad entre distintos barrios del partido, reducir los tiempos de viaje y ofrecer una alternativa de transporte sustentable tanto para la comunidad universitaria como para los vecinos de la capital bonaerense.

El proyecto contempla una ampliación estratégica del recorrido y busca consolidar al Tren Universitario como un eje clave para la movilidad urbana de La Plata. Foto: Argentina.gob.ar | UNLP.

Con las primeras mesas técnicas ya en funcionamiento y el respaldo del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la obra comienza a tomar forma como uno de los desarrollos ferroviarios más relevantes para la zona.

Tren Universitario de La Plata: en qué consiste este megaproyecto ferroviario

El Tren Universitario nació con el objetivo de conectar distintos puntos académicos y sanitarios de La Plata mediante un servicio ferroviario de cercanía. Con el paso de los años, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en una pieza clave dentro del sistema de transporte local.

Actualmente, la UNLP trabaja en la tercera etapa de expansión, que contempla prolongar el recorrido desde el actual punto final en el Hospital San Juan de Dios hasta los Talleres Ferroviarios de Gambier, ubicados en las calles 137 y 52 de Los Hornos.

Con respaldo del Gobierno bonaerense y nuevas gestiones en marcha, la iniciativa avanza como una de las obras ferroviarias más importantes para el futuro de la ciudad. Foto: Argentina.gob.ar | UNLP.

Para avanzar en esta nueva fase, el presidente de la universidad, Fernando Tauber, mantuvo una reunión con el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci. Durante el encuentro también participaron representantes de una empresa internacional especializada en infraestructura ferroviaria, material rodante, sistemas de seguridad y logística, quienes aportarán conocimientos técnicos para el desarrollo del proyecto.

Desde la universidad destacan que esta ampliación forma parte de una estrategia de planificación urbana que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante una red de transporte más eficiente y accesible.

El nuevo recorrido: qué zonas abarcará la expansión hacia Los Hornos

La extensión proyectada permitirá que el Tren Universitario llegue hasta uno de los sectores más poblados del partido de La Plata.

El recorrido unirá el centro de la ciudad con Los Hornos, incorporando un nuevo tramo que conectará el Hospital San Juan de Dios con los Talleres Ferroviarios de Gambier, en la intersección de las calles 137 y 52.

La expansión del Tren Universitario promete mejorar los desplazamientos diarios de estudiantes, trabajadores y vecinos, además de acompañar el crecimiento urbano de La Plata. Foto: Argentina.gob.ar | UNLP.

Esta ampliación facilitará el acceso al transporte ferroviario para miles de vecinos que actualmente dependen exclusivamente de colectivos o vehículos particulares para trasladarse hacia el casco urbano.

Además, el nuevo trazado fortalecerá la conexión con establecimientos educativos, centros de salud y otras instituciones públicas, generando una red de movilidad más integrada y eficiente para toda la región.

La propuesta también busca potenciar el uso del ferrocarril como una alternativa sustentable, disminuyendo la congestión vehicular y promoviendo un sistema de transporte con menor impacto ambiental.

Más de 100.000 personas beneficiadas: el impacto social y educativo del nuevo tren

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su alcance social. Según las estimaciones de la UNLP, la ampliación del Tren Universitario beneficiará de manera directa e indirecta a más de 100.000 personas.

Entre los principales usuarios se encuentran estudiantes, docentes, nodocentes y trabajadores universitarios, aunque el servicio también estará disponible para toda la comunidad, facilitando los desplazamientos diarios entre distintos barrios de La Plata.

La nueva etapa del proyecto ferroviario apunta a ampliar la red de transporte público y generar un impacto positivo en la conectividad, el desarrollo urbano y la calidad de vida de miles de platenses. Foto: Argentina.gob.ar | UNLP.

La mejora en la conectividad permitirá reducir tiempos de viaje, ampliar el acceso a instituciones educativas y sanitarias, e impulsar el desarrollo económico de las zonas alcanzadas por el nuevo recorrido.

Fernando Tauber remarcó que el proyecto trasciende el ámbito universitario y forma parte de una visión más amplia sobre el crecimiento de la ciudad.

“Nuestra Universidad está siempre involucrada en el desarrollo de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad, en la planificación y ejecución de políticas públicas que redunden en beneficios para toda su comunidad”, expresó el presidente de la UNLP.

Mientras continúan las gestiones con las autoridades de Ferrocarriles Argentinos para definir el trazado definitivo, el proyecto avanza con el objetivo de consolidar una red ferroviaria que contribuya al desarrollo urbano, la inclusión social y una movilidad más eficiente para toda La Plata.