HMS Medway: el buque británico detectado por la Armada Argentina recaló en Punta Arenas y reavivó la tensión por Malvinas

El patrullero británico HMS Medway. Foto: X/@Zonamilitar1

Luego de ser detectado por medios de vigilancia de la Armada Argentina durante su navegación desde las Islas Malvinas, el patrullero oceánico HMS Medway (P223), perteneciente a la Royal Navy, arribó al puerto chileno de Punta Arenas para realizar tareas de reaprovisionamiento. La escala, concretada el pasado 5 de julio en el muelle Arturo Prat, vuelve a poner en evidencia la importancia estratégica de la ciudad magallánica dentro de la red logística que el Reino Unido utiliza para sostener sus operaciones en el Atlántico Sur.

El buque permaneció varios días en el puerto chileno para recibir combustible, víveres, repuestos y otros servicios portuarios antes de continuar su despliegue. Para especialistas en defensa, este tipo de escalas complementa las capacidades de la base británica de Monte Agradable, ubicada en las Islas Malvinas, y permite extender el alcance operativo de las unidades que patrullan el Atlántico Sur, las Georgias del Sur y las áreas próximas a la Antártida.

Se reaviva la tensión por las Islas Malvinas. Foto: Wikimedia Commons

La ubicación geográfica de Punta Arenas, junto con su infraestructura portuaria y su cercanía al Estrecho de Magallanes, convierten a la ciudad en un punto clave para las operaciones navales en el extremo austral. Su conectividad facilita el apoyo logístico a embarcaciones que desarrollan misiones a gran distancia del territorio continental británico, reduciendo tiempos de navegación y simplificando las tareas de abastecimiento.

La escala que reavivó la tensión por Malvinas y expone el apoyo logístico británico en el Atlántico Sur

El arribo del HMS Medway también reaviva el debate político en torno a la cuestión Malvinas. Aunque Chile ha respaldado en distintos foros internacionales el llamado a reanudar las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago, el uso de infraestructura portuaria chilena por parte de unidades británicas continúa siendo observado con atención desde Buenos Aires, donde periódicamente surgen cuestionamientos sobre el apoyo logístico brindado a la presencia militar británica en la región.

La escala ocurrió pocos días después de que la Armada Argentina informara el seguimiento del patrullero durante su desplazamiento desde las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes. Según trascendió, el episodio motivó evaluaciones en el ámbito diplomático debido a que, de acuerdo con fuentes argentinas, no se habrían aplicado los mecanismos de información previstos en el Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas establecido por el Acuerdo de Madrid II de 1990.

¿Cómo es el HMS Medway?

El HMS Medway integra el Batch 2 de los patrulleros oceánicos de la clase River, incorporados por la Royal Navy a partir de 2017. Botado en 2019, el buque posee una eslora de entre 79,5 y 90,5 metros, un desplazamiento de hasta 1.900 toneladas y una autonomía de aproximadamente 35 días, con un alcance cercano a los 10.500 kilómetros.

El patrullero británico HMS Medway. Foto: X/@U24noticias

Su dotación habitual oscila entre 35 y 45 tripulantes, aunque puede transportar hasta 50 efectivos adicionales. En materia de armamento, dispone de un cañón Bushmaster de 30 milímetros, dos ametralladoras M134 Minigun y dos ametralladoras GPMG, además de contar con cubierta de vuelo para operar helicópteros.

La nueva escala en Punta Arenas vuelve a confirmar que Chile continúa ocupando un lugar relevante dentro del esquema logístico británico en el Atlántico Sur. Al mismo tiempo, el episodio refleja la importancia estratégica que mantienen las redes regionales de apoyo para garantizar la continuidad de las operaciones navales del Reino Unido en una zona de creciente interés geopolítico y donde la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas sigue siendo un tema central para la política exterior argentina.