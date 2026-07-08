Superará al Cristo Redentor de Brasil: construyen la estatua de Jesucristo más grande del mundo en Sudamérica

La estatua de Cristo del Embalse es la más alta del mundo y supera al Cristo Redentor de Brasil. Foto: Vikingos Club Nautico Guatape

La construcción de la estatua de Cristo más grande del planeta ya es una realidad en Colombia y avanza como uno de los proyectos turísticos más ambiciosos de los últimos años en América Latina. La obra, denominada Cristo del Embalse, se levantará en el departamento de Antioquia y busca convertirse en un nuevo símbolo del país, con capacidad para atraer a miles de visitantes y potenciar la economía regional.

Cómo es el megaproyecto colombiano del Cristo más grande del mundo

El Cristo del Embalse no será únicamente una monumental escultura. El proyecto fue concebido como un complejo turístico integral que combinará infraestructura religiosa, hotelera, cultural y comercial en un mismo espacio.

La estatua estará rodeada por un amplio desarrollo que incluirá un centro comercial temático, espacios culturales y religiosos, un hotel tipo resort, restaurantes con vista al embalse, miradores panorámicos, senderos y áreas verdes destinadas al turismo y la recreación.

La estatua estará rodeada por un amplio desarrollo que incluirá un centro comercial y espacios religiosos. Foto: Instagram @montecielo.co

Uno de los principales atractivos será el denominado Mall del Cristo del Embalse, un centro comercial de más de 3.500 metros cuadrados que contará con alrededor de 76 locales comerciales. Allí funcionarán cafés, propuestas gastronómicas regionales, tiendas de artesanías y diversos servicios orientados a los visitantes.

A diferencia de otros monumentos similares en el mundo, la estructura contará con un ascensor interno, que permitirá acceder a una zona elevada dentro de la estatua para disfrutar de vistas panorámicas del embalse, las montañas y los paisajes característicos del oriente antioqueño.

En qué lugar de Colombia se construye y por qué superará al Cristo Redentor de Brasil

La megaobra se construye en El Peñol, municipio ubicado en el oriente de Antioquia, una región reconocida por su potencial turístico y por albergar algunos de los paisajes más emblemáticos del país.

La estatua del Cristo Redentor más alto del mundo se construye en El Peñol, municipio de Antioquia. Foto: Unsplash

El lugar elegido se encuentra cerca de la famosa Piedra del Peñol y del embalse de Guatapé, dos de los destinos más visitados de Colombia. Gracias a su estratégica ubicación dentro de uno de los corredores turísticos más importantes del país, el proyecto espera captar tanto turistas nacionales como extranjeros.

El dato que más llama la atención es su tamaño. La futura estatua alcanzará una altura aproximada de 86 metros, una cifra que supera ampliamente al reconocido Cristo Redentor de Río de Janeiro, cuya estructura, incluyendo el pedestal, alcanza los 38 metros.

Con esas dimensiones, el Cristo del Embalse se perfila para convertirse en la representación de Cristo más alta del mundo, consolidando a Colombia como sede de uno de los nuevos hitos arquitectónicos y turísticos de la región.

Cuándo estiman que estará terminada la majestuosa obra

Según las proyecciones difundidas por los impulsores del proyecto, la obra tiene como horizonte de finalización el año 2029.

Una vez concluida, se espera que el complejo pueda recibir miles de visitantes por día, impulsando el turismo en Antioquia y ampliando la oferta de atractivos de una región que ya figura entre las más visitadas del país.

La millonaria inversión para levantar el colosal monumento en Colombia

Si bien el proyecto despertó gran interés dentro y fuera de Colombia, hasta el momento no se difundieron detalles precisos sobre el monto total de la inversión necesaria para construir el Cristo del Embalse y el complejo turístico que lo acompañará.

La futura estatua del Cristo del Embalse en Antioquia alcanzará una altura aproximada de 86 metros. Foto: Instagram @montecielo.co

Sin embargo, por la escala de la iniciativa (que incluye una estatua de 86 metros, infraestructura comercial, espacios culturales, hotelería, restaurantes y obras complementarias) se trata de una apuesta de gran envergadura que requerirá una multimillonaria inversión.

Las autoridades y los promotores consideran que el desarrollo tendrá un fuerte efecto multiplicador sobre la economía regional, generando empleo durante su construcción y fortaleciendo el posicionamiento internacional de Antioquia como destino turístico.

Si los plazos previstos se cumplen, El Peñol no solo seguirá siendo reconocido por su imponente roca y sus paisajes naturales, sino también por albergar la estatua de Cristo más alta del mundo.