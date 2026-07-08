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Campaña Antigripal de PAMI: dónde darse la vacuna gratis y sin turno y qué documentación hay que presentar

Ya se encuentra en marcha la Campaña Antigripal para prevenir las enfermedades respiratorias típicas del invierno.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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La vacuna es libre y gratuita para los afiliados.
La vacuna es libre y gratuita para los afiliados. Foto: Chaco Día por Día
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El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) lanzó hace semanas la Campaña de Vacunación Antigripal 2026. La medida corre para afiliados a la obra social de los jubilados y pensionados de toda la Argentina.

El organismo nacional de salud confirmó que la vacuna es gratis y que, además, es sin turno para todos los afiliados a la cobertura de PAMI. Todo con el objetivo de acelerar los procesos administrativos y que más personas alcancen la inmunización de las afecciones respiratorias típicas durante las temperaturas bajas de nuestro país.

PAMI destina la vacuna antigripal especialmente a:

  • Afiliados mayores de 65 años.
  • Afiliados con enfermedades preexistentes que sí pueden ser menores de 65 años.

También pueden recibir la vacuna antigripal embarazadas y niños de 6 a 24 meses de vida.

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¿Dónde dan la vacuna antigripal para jubilados?

Trámites en PAMI Foto: PAMI

Aquellas personas que tengan intenciones de acceder a la Campaña Antigripal 2026 de PAMI deberán acudir a las farmacias integradas en la red de la obra social de jubilados.

Los afiliados no siempre suelen saber cuáles son esas farmacias habilitadas para darse la vacuna antigripal. Sin embargo, acceder a esa información es muy simple. Tienen que ingresar al “consultor de farmacias” disponible tanto en la app digital de PAMI como en la web.

También se puede llamar a la línea 138-PAMI Escucha.

¿Qué documentación hay que presentar para darse la vacuna antigripal de PAMI?

El proceso administrativo de vacunación es muy sencillo: solo requiere la presentación de Documento Nacional de Identidad (DNI) y de la credencial de PAMI. Se puede mostrar la documentación tanto en formato físico como digital.

Los afiliados mayores de 65 años deben presentar DNI y Credencial de PAMI. Foto: Generada con Gemini IA

Ahora bien, en el caso de aquellos afiliados al PAMI con factores de riesgo deben, además, adjuntar la orden médica con su diagnóstico correspondiente.

¿Cómo es el proceso de vacunación?

El procedimiento de vacunación es breve y sencillo y está guiado por un especialista médico de la farmacia escogida en el buscador de PAMI.

El organismo de salud indicó que las vacunas que se aplican son:

  • Vacuna trivalente Agrippal® S1 Junior
  • Vacuna trivalente Agrippal® S1
  • Vacuna trivalente Influvac®
  • Vacuna trivalente Fluad®

El organismo recomienda comunicarse de manera previa con la farmacia para saber si las dosis están disponibles.

¿La vacuna antigripal tiene efectos secundarios?

La única contraindicación de la vacuna antigripal tiene que ver con alergia a algunos de sus componentes. Foto: Unsplash

PAMI sostuvo que la única contraindicación que muy eventualmente puede aparecer en el paciente, luego del procedimiento de inmunización, está relacionado con ciertos síntomas de alergia a los componentes de la propia vacuna.

PAMIVacunaciónJubilados
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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