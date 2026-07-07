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“Unidos por Santi”: el pedido solidario para que un nene y su familia puedan viajar a España por un tratamiento médico

“Cada gesto cuenta, cada aporte suma esperanza”. El pequeño atraviesa un delicado momento de salud. Debe trasladarse a Madrid para recibir protonterapia. Su familia apela a la solidaridad para cubrir los costosos gastos de traslado y estadía. Cómo ayudar.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Unidos por Santi.
Unidos por Santi. Foto: Canal 26
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Bajo el lema “Unidos por Santi”, una campaña solidaria busca recaudar fondos para ayudar al pequeño a recibir un tratamiento médico de alta complejidad en el exterior. Actualmente, Santi se encuentra atravesando un estado de salud muy delicado.

Luego de haber sido sometido a una cirugía de gran importancia en Argentina, los profesionales médicos indicaron que el siguiente paso fundamental para su recuperación es un tratamiento especializado de protonterapia. Debido a la especificidad de esta tecnología, la familia debe trasladarse a Madrid, España, donde el niño deberá realizar el procedimiento durante un período aproximado de dos meses.

Unidos por Santi. Foto: Canal26.com.

Esta alternativa médica resulta crucial para el futuro de Santi, ya que a diferencia de las terapias convencionales, la protonterapia permite proteger de manera mucho más eficaz sus órganos vitales y reduce significativamente el riesgo de secuelas a largo plazo.

Cómo ayudar a Santi y su familia

Al tratarse de un procedimiento altamente costoso, sumado a las erogaciones que implican el traslado y la estadía en Europa, la familia apela a la colaboración voluntaria de quienes puedan brindar ayuda en este difícil momento.

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Para centralizar las donaciones, están a disposición cuentas bancarias y virtuales a nombre de Pérez Natalia Beatriz (CUIT: 27-23967437-8):

MercadoPago (Alias): unidosxsanti

Caja de ahorro en pesos:

  • Titular: PEREZ NATALIA BEATRIZ
  • Nº de cuenta: 40-014-171737/7
  • CBU: 01700145-40000017173779
  • CUIT: 27-23967437-8

Caja de ahorro en dólares:

  • Titular: PEREZ NATALIA BEATRIZ
  • Nº de cuenta: 44-014-646474/4
  • CBU: 01700145-440000064647447
  • CUIT: 27-23967437-8

Cada aporte, por más pequeño que sea, acerca a Santi a la posibilidad de recuperarse. Como destaca la familia en su mensaje de agradecimiento: “Cada gesto cuenta, cada aporte suma esperanza”.

SolidaridadCampaña solidaria
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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