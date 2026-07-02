Certificado Único de Discapacidad: los 5 derechos que garantiza el CUD en Argentina

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) permite acceder a prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares y otros beneficios contemplados por la legislación argentina. Foto: Foto generada con IA

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público con validez en todo el territorio argentino que acredita oficialmente la condición de discapacidad de una persona y le permite acceder a una amplia variedad de derechos y prestaciones establecidos por las leyes nacionales.

Su emisión es gratuita y voluntaria, y está a cargo de una Junta Evaluadora interdisciplinaria, integrada por profesionales de distintas especialidades que analizan cada caso de manera individual.

La tramitación del CUD es voluntaria, gratuita y se realiza mediante una Junta Evaluadora interdisciplinaria que analiza cada caso de manera individual. Foto: Gobierno de Chajarí

Contar con el CUD facilita el acceso a servicios de salud, transporte, beneficios sociales y diversas exenciones, convirtiéndose en una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de derechos.

Uno por uno, los 5 derechos que garantiza el CUD

Las personas que poseen el Certificado Único de Discapacidad pueden acceder, entre otros, a estos beneficios:

1. Cobertura integral de salud

El CUD garantiza una cobertura del 100% de las prestaciones vinculadas a la discapacidad certificada. Esto incluye medicamentos, tratamientos, rehabilitación, equipamiento, prótesis y demás servicios indicados por los profesionales de la salud.

Las personas con CUD pueden obtener cobertura del 100% en tratamientos, medicamentos y equipamiento relacionados con la discapacidad certificada. Foto: -

2. Transporte público gratuito

Los titulares del certificado pueden viajar sin costo en los servicios de transporte público terrestre, un beneficio que facilita el acceso a tratamientos, estudios, educación y actividades cotidianas.

3. Asignaciones familiares

El documento permite acceder a distintas prestaciones económicas previstas por la legislación vigente, entre ellas:

Asignación familiar por hijo con discapacidad.

Ayuda escolar anual.

Asignación por cónyuge con discapacidad.

4. Exenciones en distintos trámites

En determinadas situaciones, el CUD posibilita solicitar la exención del pago de:

Peajes.

Patentes.

Impuestos municipales.

Otros tributos previstos por cada jurisdicción.

Cada beneficio debe gestionarse ante la autoridad correspondiente, ya que los requisitos pueden variar según la normativa aplicable.

Para solicitar el Certificado Único de Discapacidad es necesario reunir documentación médica, solicitar un turno y asistir a una evaluación con la Junta correspondiente. Foto: IA/Canal 26

5. Símbolo Internacional de Acceso

Quienes cuentan con este permiso pueden utilizar el Símbolo Internacional de Acceso, que habilita el estacionamiento en los lugares permitidos, sin importar el vehículo en el que se traslade la persona con discapacidad.

Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad

El proceso para obtener el CUD comienza con la reunión de toda la documentación médica que respalde la condición de salud de la persona solicitante.

Los pasos son los siguientes:

Reunir certificados médicos, estudios, informes y planillas solicitadas por el equipo tratante.

Solicitar un turno ante la Junta Evaluadora correspondiente al domicilio.

Asistir a la evaluación en la fecha asignada.

Retirar el Certificado Único de Discapacidad o la resolución emitida por la Junta.

El día de la evaluación es necesario presentar:

DNI original.

Carnet de obra social o prepaga, en caso de tener cobertura.

Comprobantes de ingresos del titular o del familiar responsable.

Certificado médico actualizado con una antigüedad no mayor a seis meses.

El Gobierno estableció prórrogas para algunos certificados con vencimiento durante 2025, aunque la medida no alcanza a todos los titulares del CUD. Foto: Foto generada con IA

¿Qué pasa con los CUD que tienen prórroga de vencimiento?

En los últimos años, el Gobierno Nacional dispuso prórrogas automáticas para determinados Certificados Únicos de Discapacidad con el objetivo de evitar interrupciones en el acceso a prestaciones esenciales mientras avanzaba el proceso de renovación.

No obstante, la medida también generó dudas entre muchos titulares debido a que no alcanza a todos los certificados. La prórroga vigente comprende únicamente los CUD cuya fecha de vencimiento original se encontraba entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

En cambio, los certificados que vencieron originalmente durante 2022, 2023 o 2024 y cuyos titulares no realizaron la actualización correspondiente dejaron de estar alcanzados por ese beneficio.

Quienes no renovaron un CUD vencido originalmente entre 2022 y 2024 podrían perder el acceso a beneficios como cobertura médica, transporte gratuito y asignaciones familiares. Foto: Municipalidad de Zapala.

En esos casos, la falta de renovación puede derivar en la pérdida del acceso a coberturas médicas, asignaciones familiares, pases de transporte gratuito y demás derechos asociados al documento.

Por ese motivo, quienes tengan dudas sobre la vigencia de su Certificado Único de Discapacidad deben consultar su situación y, de ser necesario, iniciar el trámite de renovación para evitar inconvenientes y garantizar la continuidad de los beneficios previstos por la legislación vigente.