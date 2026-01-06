AUH en enero 2026: el calendario de pagos de ANSES y los nuevos montos según la cantidad de hijos

El pago comenzará el viernes 9 de enero y se extenderá durante todo el mes según la terminación del DNI. Uno por uno, los días que le corresponde a cada beneficiario y cuánto paga Anses según la cantidad de hijos.

Asignación Universal por Hijo (AUH). Fotos: ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos del 2026 para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que comenzará el viernes 9 y se extenderá hasta el jueves 22, según la terminación del DNI del beneficiario.

Además del calendario, el organismo previsional informó los nuevos montos actualizados, que incluyen un incremento por movilidad basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuándo se cobra la AUH Foto: -

Cabe recordar que el Ministerio de Capital Humano, mediante la Resolución 1170/2025, dispuso modificaciones importantes, ya que ANSES comenzará a pagar el 100% de la AUH a niños de hasta 4 años inclusive, siempre que pueda acreditar automáticamente los controles sanitarios a través del cruce de datos con el Ministerio de Salud.

Calendario de cobro de la AUH en enero de 2026

El pago de la Asignación Universal por Hijo se realizará de acuerdo al siguiente esquema:

Viernes 9 de enero : DNI terminados en 0.

Lunes 12 de enero : DNI terminados en 1.

Martes 13 de enero : DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de enero : DNI terminados en 3.

Jueves 15 de enero : DNI terminados en 4.

Viernes 16 de enero : DNI terminados en 5.

Lunes 19 de enero : DNI terminados en 6.

Martes 20 de enero : DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de enero : DNI terminados en 8.

Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

Desde la primera fecha de pago, los beneficiarios podrán consultar el detalle de sus liquidaciones ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cuánto se cobra por la AUH en enero 2026

Los montos a cobrar con el aumento quedarán de la siguiente manera:

AUH por hijo : pasa de $122.492 a $125.518.

Pago directo (80%) : $100.414,40.

AUH por hijo con discapacidad : sube de $398.853 a $408.705.

Pago directo (80%): $326.964,00.

El 20% retenido se cobra una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud y educación.

¿Cuánto paga Anses por AUH según la cantidad de hijos?

El total que perciben las familias depende de cuántos hijos estén alcanzados por la prestación. Estos son los montos a cobrar en enero de 2026, sin contar el 20% retenido:

1 hijo: $ 100.414,40

2 hijos: $ 200.828,80

3 hijos: $ 301.243,20

4 hijos: $ 401.657,60

5 hijos: $ 502.072,00

6 hijos: $ 602.486,40

¿Cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar en enero 2026?

Las familias beneficiarias de la AUH también reciben la Tarjeta Alimentar, un subsidio otorgado automáticamente por el Ministerio de Capital Humano al cruzar datos con Anses. El monto varía según la cantidad de hijos: