Trambus, el nuevo transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X CiudaddeBondis

La Ciudad de Buenos Aires dio un nuevo paso en movilidad sustentable con la ampliación del recorrido del eBus, el sistema de minibuses 100% eléctricos que ya circula por el Microcentro y que ahora suma un tramo clave hacia el sur porteño. Desde este viernes, el servicio conectará la Usina del Arte, en La Boca, con Retiro y la Terminal de Cruceros, incorporando nuevas estaciones, mayor cobertura cultural y un circuito más atractivo tanto para vecinos como para turistas.

¿Qué cambia con la nueva extensión?

De acuerdo con el Ministerio de Infraestructura y Movilidad, el eBus suma 1,82 km por tramo, alcanzando así un recorrido total de 17 km que une polos estratégicos como Retiro, Plaza San Martín, Parque Lezama y ahora también la Usina del Arte.

La extensión funcionará solo los viernes, sábados, domingos y feriados, en línea con los días de mayor afluencia turística y actividad cultural en la zona sur de la ciudad. Según el ministro Pablo Bereciartua, el objetivo es que “vecinos y turistas puedan llegar más fácil a uno de los polos culturales más importantes del sur porteño”.

Cómo será el nuevo recorrido del eBus

El trayecto actualizado inicia en La Usina del Arte, continúa por Av. Martín García, rodea Parque Lezama y sigue por calles históricas como Piedras, Perú y Av. Belgrano. Más adelante, atraviesa Maipú, baja por Diagonal Sur, conecta con Moreno y Esmeralda, y luego recorre Arenales y Plaza San Martín hasta su nueva cabecera en la Terminal de Cruceros del Puerto de Buenos Aires.

El sentido de regreso sigue un circuito similar, pasando por las estaciones de trenes de Retiro, calle Maipú, Microcentro, Chacabuco y Av. Brasil para volver a La Boca.

Además, la ampliación se complementa con el anuncio de que el eBus deja de circular por la calle San Martín para hacerlo por Esmeralda, una modificación que mejora los tiempos de viaje y permite más fluidez en el corredor.

El Trambus unirá ocho barrios porteños; contará con un carril exclusivo que le permitirá, con la onda verde del semáforo, reducir los tiempos de cada viaje. Foto: NA

Tecnología, velocidad y experiencia de viaje

El eBus se consolidó como un medio de transporte eficiente, silencioso y libre de emisiones. La flota está compuesta por 12 minibuses eléctricos de 7 metros, con capacidad para 30 pasajeros y autonomía para 170 km por carga completa.

La velocidad máxima depende de la zona:

20 km/h en el Casco Histórico

30–40 km/h en calles de San Telmo

50 km/h en avenidas como Martín García

A nivel operativo, todas las unidades cuentan con cámaras de seguridad, sensores de conteo de pasajeros y sistema QR para consultar los tiempos de llegada.

El servicio está a cargo de Transportes Atlántida y es conducido exclusivamente por mujeres, un detalle que también suma a la modernización del sistema.

¿Cuánto cuesta viajar en el eBus?

Si bien en sus primeras etapas fue gratuito, actualmente el boleto cuesta $620, alineado con las tarifas del transporte porteño de similares características.

Trambus T1. Foto: Infobonaerenses.

¿Por qué esta ampliación importa?

El transporte representa cerca del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en CABA, por lo que expandir la movilidad eléctrica es clave para reducir contaminación, ruido y mejorar la experiencia urbana.

Además, la integración de la Usina del Arte fortalece la conexión cultural del sur de la Ciudad, potenciando eventos, muestras y actividades que cada año atraen a miles de visitantes.