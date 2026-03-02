El Trambus transforma la Ciudad: dónde estarán las paradas inteligentes con casilleros y puntos de carga eléctrica
Además de combinar con otros medios de transporte como subte, tren o bicicleta, contará con losckers para paquetes y cargadores de vehículos eléctricos.
El Gobierno de la Ciudad avanza con la puesta en marcha de la nueva red de trambuses eléctricos y abrió la licitación para construir los principales paradores de la línea T1. Estas estaciones, consideradas “icónicas”, contarán con cargadores para vehículos eléctricos y lockers destinados al retiro de compras realizadas a través de plataformas de e-commerce.
La propuesta apunta a crear puntos estratégicos de conexión con otros medios de transporte, como colectivos, subtes, trenes y bicicletas. A diferencia de las paradas comunes, estos espacios tendrán mayor infraestructura y estarán preparados para recibir un flujo de pasajeros más intenso.
Paradores, no paradas
Por eso es que se utiliza el término paradores en lugar de paradas para destacar que son estructuras de alta calidad, modernas y equipadas, que funcionan como nodos estratégicos de integración y no solo como un simple punto de detención de autobús.
La línea T1 atravesará la Ciudad de sur a norte, uniendo la Estación Sáenz, en Nueva Pompeya, con el Aeropuerto Jorge Newbery. A lo largo de su recorrido permitirá combinar con los ferrocarriles San Martín y Sarmiento, además de las líneas A, B, D, E y H del subte.
En los nodos de mayor demanda se proyectan guarderías para bicicletas, puntos de carga eléctrica y casilleros automáticos para la entrega y retiro de paquetes, ampliando así los servicios disponibles para quienes circulan por la Ciudad.
“El Trambus no se limita a sumar estaciones, sino que plantea espacios diseñados para integrar todos los modos de movilidad y a quienes los utilizan. Es una mirada que entiende el transporte como un sistema y coloca a las personas en el centro”, señaló Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad porteño.
Los principales paradores del Trambus
Entre los paradores previstos se encuentran:
- Bullrich y Juan B. Justo, con conexión a la Línea D y al ferrocarril San Martín
- Juan B. Justo y Corrientes, con enlace a la Línea B y al San Martín
- La Plata y Rivadavia, vinculada a la Línea A
- José María Moreno y Rivadavia, con combinación con la Línea A y el Sarmiento
- La Plata y Directorio, junto a la Línea E
- Almafuerte, en conexión con la Línea H