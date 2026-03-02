Paradores del Trambus. Foto: Gemini IA.

El Gobierno de la Ciudad avanza con la puesta en marcha de la nueva red de trambuses eléctricos y abrió la licitación para construir los principales paradores de la línea T1. Estas estaciones, consideradas “icónicas”, contarán con cargadores para vehículos eléctricos y lockers destinados al retiro de compras realizadas a través de plataformas de e-commerce.

La propuesta apunta a crear puntos estratégicos de conexión con otros medios de transporte, como colectivos, subtes, trenes y bicicletas. A diferencia de las paradas comunes, estos espacios tendrán mayor infraestructura y estarán preparados para recibir un flujo de pasajeros más intenso.

El Trambus unirá ocho barrios porteños; contará con un carril exclusivo que le permitirá, con la onda verde del semáforo, reducir los tiempos de cada viaje. Foto: NA

Paradores, no paradas

Por eso es que se utiliza el término paradores en lugar de paradas para destacar que son estructuras de alta calidad, modernas y equipadas, que funcionan como nodos estratégicos de integración y no solo como un simple punto de detención de autobús.

La línea T1 atravesará la Ciudad de sur a norte, uniendo la Estación Sáenz, en Nueva Pompeya, con el Aeropuerto Jorge Newbery. A lo largo de su recorrido permitirá combinar con los ferrocarriles San Martín y Sarmiento, además de las líneas A, B, D, E y H del subte.

Paradores del Trambus. Foto: ChatGPT.

En los nodos de mayor demanda se proyectan guarderías para bicicletas, puntos de carga eléctrica y casilleros automáticos para la entrega y retiro de paquetes, ampliando así los servicios disponibles para quienes circulan por la Ciudad.

“El Trambus no se limita a sumar estaciones, sino que plantea espacios diseñados para integrar todos los modos de movilidad y a quienes los utilizan. Es una mirada que entiende el transporte como un sistema y coloca a las personas en el centro”, señaló Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad porteño.

Recorrido del Trambus. Foto: Noticias Argentinas.

Los principales paradores del Trambus

Entre los paradores previstos se encuentran: