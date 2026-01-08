Una nueva opción para llegar a Aeroparque: el colectivo que cambió su recorrido y pasará por más barrios de CABA

El Boletín Oficial del GCBA confirmó un pedido para que una línea de colectivos modifique su trayecto.

Colectivos. Foto: NA

Los colectivos son uno de los medios de transporte más utilizados en Argentina. En este marco, llegó una grata noticia para los pasajeros, ya que una línea extendió su recorrido y llega a nuevos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Las autoridades de la Secretaría de Transporte de la Ciudad confirmaron un cambio en el trayecto que realiza una destacada línea que tiene jurisdicción en CABA, con la novedad de que pasará por el Aeroparque Jorge Newbery.

Se extiende el recorrido de un icónico colectivo: llegará a Aeroparque

Pese a que el pedido se había realizado el febrero pasado, finalmente en los últimos días se confirmaron los cambios. Esto fue publicado en el Boletín Oficial, que oficializó las modificaciones en el recorrido del colectivo 114.

La resolución de la Secretaría de Transporte de CABA. Foto: X CiudadDelBondis

El área correspondiente del GCBA realizó un relevamiento, con posteriores observaciones del tránsito en las zonas del recorrido, según indicó la página especializada Ciudad de Bondis.

Este colectivo está dentro de los servicios que solo funcionan en Ciudad de Buenos Aires, ya que une Belgrano con Villa Lugano. Con el nuevo recorrido, sumará una opción para llegar al Aeroparque Jorge Newbery.

Línea 114 de colectivo. Foto: X CiudadDeBondis

Algunos de los barrios porteños que atraviesa el 114 son: Belgrano, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Villa Devoto, Monte Castro, Floresta, Parque Avellaneda y Villa Lugano, entre otros.

Transporte público de Buenos Aires: los cambios en la línea 114 de colectivos

Ramal A: Bcas. Belgrano - Pte. La Noria

Ida: ya no irá por Carlos Antonio López, ya que continuará por Griveo hasta cruzarse con San Nicolás. Además, abandona la colectora Dellepiane y realizará el mismo trayecto del 145 para ingresar a la UTN.

Vuelta: en Belgrano, irá por Blanco Encalada - Av. Cramer - Roosevelt - Cuba y luego continuará por Barrancas de Belgrano. Con respecto a UTN, vuelve por Saraza - Mozart - Colectora Dellepiane y conecta nuevamente con su camino a Barrancas.

Línea 114 de colectivo. Foto: Facebook Bondis A Todo Ritmo

Ramal B: Bcas. Belgrano - Pte. La Noria (x Barrio Olímpico)

Además de las modificaciones del A, también se suma un desvío en U al Barrio Olímpico en Av. Escalada.

Ramal C: Plaza Devoto - Aeroparque

Ya no estará activo el servicio corto entre Autódromo y Belgrano. Además, comenzará desde Av. Chivilcoy y Nueva York, para seguir su camino a Barrancas a través de Echeverría, Puente Ortiz, Costanera y finalmente Aeroparque