Para aquellos que buscan nuevas alternativas de limpieza y armonización del hogar, la combinación de la canela y el bicarbonato de sodio es mucho más útil de lo que parece. Y aunque a simple vista parece una receta de cocina, lo cierto es que este dúo se volvió popular gracias a sus múltiples aplicaciones en el hogar: limpiar, desodorizar y hasta renovar la energía de tus ambientes.

Mezclar canela con bicarbonato es un truco casero sencillo que puede ser muy útil en el hogar, ya que al mezclarlos genera un poderoso polvo de limpieza que, además, es desodorizante y renueva el ambiente de forma totalmente natural, librando a los miembros de la familia a exponerse a peligrosos químicos.

Bicarbonato de sodio. Foto: Freepik

El bicarbonato de sodio es conocido por absorber olores y humedad, mientras que la canela tiene propiedades antibacterianas y un aroma cálido que genera sensación de bienestar. Juntos, forman un remedio casero económico y seguro.

Para preparar la mezcla, solo necesitas 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y 1 cucharadita de canela en polvo. Coloca ambos ingredientes en un recipiente y remueve bien hasta que queden uniformemente combinados.

Bicarbonato de sodio y canela: para qué sirve esta mezcla casera

Esta mezcla puede servir para desodorizar ambientes, colocando un poco en un recipiente abierto dentro de la habitación o en armarios, pero además, tiene otras funciones:

Para limpiar superficies, espolvorea sobre mesadas o fregaderos, frota suavemente y enjuaga.

Para renovar la energía del hogar, deja un poco de la mezcla en un platito en zonas de paso; el aroma de la canela ayuda a crear un ambiente cálido y armonioso.

La mezcla sobrante se puede almacenar en un frasco cerrado, en un lugar seco y fresco, para conservar sus propiedades y aroma. Entre sus beneficios adicionales, ayuda a neutralizar olores en zapatos, cajones o refrigeradores, aporta sensación de limpieza y bienestar, y es segura para hogares con niños o mascotas.

Blanqueador, exfoliante y limpiador: para qué sirve mezclar limón y bicarbonato

Los métodos caseros para mantener limpia y reluciente la casa se convirtieron en una gran tendencia. Uno de ellos, por ejemplo, es la mezcla de cáscaras de limón y bicarbonato de sodio, ideal para higienizar el hogar.

El primero de los dos ingredientes es famoso por sus aceites esenciales y su ácido cítrico, dos componentes que desinfectan, desengrasan y dejan un perfume fresco en cualquier lugar de la vivienda.

Bicarbonato de sodio y limón. Foto: Freepik

El bicarbonato de sodio, por su parte, es un abrasivo blanqueador y neutralizador de olores. La mezcla entre ambos crea un limpiador multiuso que no solo elimina la suciedad, sino que también deja un rico aroma.

