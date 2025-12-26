Un túnel conectará dos importantes barrios porteños y disminuirá el tráfico: dónde está ubicado

El GCBA lleva adelante una obra que significará una gran noticia para los vecinos, facilitando el traslado entre dos puntos de Buenos Aires.

Obras entre Villa Luro y Liniers en Ciudad de Buenos Aires. Foto: GCBA

La Ciudad de Buenos Aires es uno de los sitios que más padece el tráfico vehicular en Argentina. Por esto mismo, constantemente hay obras que se llevan adelante con el objetivo de mejorar la circulación y facilitar los traslados para los vecinos.

En este marco, un importante proyecto se desarrolla en los barrios porteños de Villa Luro y Liniers. Se trata de un túnel de doble mano que eliminará una barrera que producía grandes congestiones en sus alrededores.

El cruce que tendrá el nuevo túnel en Ciudad de Buenos Aires. Foto: Google Maps

De esta manera, el túnel construido permitirá que el tren Sarmiento siga su curso sin alterar el tránsito de vehículos en la calle, ya que pasarán por debajo.

Los detalles del túnel que unirá Villa Luro y Liniers

Esta obra permitirá la conexión entre ambos barrios, uniendo las calles Yerbal y Bacacay, que están conectadas por Irigoyen, dentro de la Comuna 10.

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño es el encargado de llevar adelante esta obra, junto con Autopistas Urbanas (AUSA).

El corte de calle por las obras entre Villa Luro y Liniers. Foto: Google Maps

El túnel se desarrolla sobre las vías del tren Sarmiento, entre las estaciones de Liniers y Villa Luro. Esta noticia aparece como un alivio para ambos barrios, ya que será más fácil transitar por ellos, en especial en las horas pico.

Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad, explicó que esta obra “mejorará la seguridad vial y agilizará la circulación de miles de vehículos y peatones entre ambos barrios”.

La altura del túnel será de 4,30 metros, con la colocación de un carril para cada sentido de circulación. Además, unirá las calles Bacacay, en Liniers, y Yerbal, en Villa Luro.

El sector afectado por el nuevo túnel entre Villa Luro y Liniers. Foto: Google Maps

En paralelo, se colocarán pasarelas peatonales con escaleras y rampas destinadas para el tránsito de peatones, además de personas con movilidad reducida. Dentro del proyecto también están incluida la puesta en valor del espacio público, con la renovación de mobiliario urbano y trabajos de forestación.

Como si fuera poco, se instalarán también cámaras de monitoreo para aportar más seguridad al cruce, junto con nueva iluminación.

Un túnel mejorará la conexión entre dos localidades clave del Conurbano

Un túnel conectará a dos localidades clave del conurbano bonaerense, que están a pocos metros de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una importante obra. Se trata de una medida que tiene como fin mejorar el traslado de miles de personas, en un punto clave del AMBA.

Este proyecto unirá Sáenz Peña con Villa Raffo, en Tres de Febrero. Lo hará a través de un túnel que se instalará sobre la Avenida América. Se lo considera el principal proyecto de infraestructura ferroviaria más importante en curso dentro del AMBA.

Obras del túnel que conectará Sáenz Peña con Villa Rafo. Foto: X DieValen

Cuándo se habilitaría el túnel que unirá Sáenz Peña y Villa Raffo

La obra representa un paso adelante hacia una red ferroviaria más moderna, segura y fluida para el área metropolitana y, se estima que se finalice en 24 meses. Por ende, podría estar disponible para los vecinos de la zona a finales de 2027.